Über die klassichen Festgottesdienste (zum Teil mit Anmeldung) hinaus bietet die katholische SeelsorgeeinheiAlternativen an. So findet an Heiligabend ein Stationsgottesdienst für Familien im Freien statt: Die Kinder und Eltern erleben und hören die Weihnachtsgeschichte entlang des Wegs über die Arkaden, Innenhof Kloster, Gemeindezentrum und Neues Kloster. Der Abschluss wird für jede Gruppe in der Kirche sein. Bis zu acht Familien gehen werden von einem Ordner begleitet, es wird auf Abstände und die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet. Der Start ist im zehnminütigen Rhythmus zeitversetzt (also 15 Uhr, 15.10 Uhr, 15.20 Uhr ...), die letzte Gruppe startet um 15.50 Uhr. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Die jeweilige Gruppe trifft sich zur Startzeit am Zugang zum früheren SHW-Gelände (Zufahrt Kohlplatte).

Ein Impuls zu Weihnachten mit Weihnachtsbotschaft und Weihnachtsliedern beginnt an Heiligabend um 18 Uhr im Freien vor dem Neuen Kloster. Er ist für Familien mit älteren/jugendlichen Kindern und andere Interessierte gedacht. Vor der großen Treppe wird mit Weihnachtsevangelium und Gebeten auf das Fest eingestimmt. Musikalisch wird die Feier durch einige Bläser unter der Leitung von Michaela Walser gestaltet. Eine Anmeldung ist unbedingt nötig. An den Zugängen zum Klostergelände werden die Angemeldeten empfangen. Zur besseren Orientierung werden eine Laterne oder eine Taschenlampe empfohlen.

Anmeldungen können online über die Homepage (se-bad-schussenried.drs.de) oder telefonisch über das Pfarrbüro (07583/2542) mit Angabe von Namen, Adresse, Telefonnummer und Personenzahl vorgenommen werden. Anmeldeschluss ist telefonisch am 23. Dezember um 11 Uhr und online 24 Stunden vor Gottesdienstbeginn. Bei Nässe entfallen die Gottesdienste im Freien. Entsprechend aktuelle Informationen sind auf der Homepage zu finden.

Personen, die sich alleine mit ihrer Familie auf Weihnachten einstimmen möchten, ohne mit vielen Menschen zusammenzutreffen, sind zu „Weihnachten unterwegs – in den Kapellen der Seelsorgeeinheit“ eingeladen. In den Kapellen Sattenbeuren, Hopferbach, Kleinwinnaden, Olzreute und St. Martin sind weihnachtliche Impulse für Auge, Herz und Seele bereitgelegt. Für die Kinder ist jeweils eine Aktion vorbereitet. Die Kapellen sind von 24. Dezember bis 6. Januar jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dazu ist keine Anmeldung erforderlich. Beim Betreten der Kapelle sind die Hände zu desinfizieren und ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Sollte schon ein Hausstand in der Kapelle sein, bitte vor der Türe warten.

Für Hausgottesdienste an Heiligabend und am Weihnachtstag liegen in den Kirchen verschiedene Vorlagen bereit. Für Hausgottesdienste oder das Weihnachtsfest zu Hause kann ab Heiligabend mit einer Laterne das Friedenslicht aus Bethlehem in den Kirchen der Seelsorgeeinheit geholt werden.

In den Kirchengemeinden Allmannsweiler, Otterswang, Reichenbach und Bad Schussenried werden keine Sternsingergruppen unterwegs sein. Bereits getätigte Anmeldungen sind hinfällig. Ab Weihnachten liegen in jeder Kirche der Seelsorgeeinheit gesegnete „Sternsingerpäckchen“ mit einer Anleitung zur Haussegnung und Gebeten zum Abholen bereit. Spenden (Opfertüten, Überweisungsschein oder Bargeld) in den dafür gekennzeichneten Opferstock werden entgegengenommen. In jeder Gemeinde im Gottesdienst eine Sternsingergruppe mitfeiern.