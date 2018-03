Alt-Bischof Kreidler kommt zum Schmerzensfest

Die Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Steinhausen bei Bad Schussenried lädt am Freitag, 23. März, alle Gläubigen zum Festgottesdienst „Mariä Schmerzen“ ein. Schon 1736 ist die Marienwallfahrt von Steinhausen als uralt bezeichnet worden – sie reicht mindestens bis ins erste Viertel des 15. Jahrhunderts zurück, in die Zeit um 1415, als das Gnadenbild von Steinhausen, die Pietá, aufgestellt wurde. Heute erfährt die Wallfahrt zu „Unserer lieben Frau“ ihren jährlichen Höhepunkt am „schmerzhaften Freitag“.

So gibt es am Freitag von 8 Uhr an eine Beichtgelegenheit bei vier Priestern. Das Rosenkranzgebet leitet ab 8.45 Uhr über zu Festgottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt. Diesem steht der emeritierte Weihbischof Johannes Kreidler vor und hält die Predigt. Der Kirchenchor Steinhausen-Muttensweiler wird mit dem Orchester St. Peter und Paul die Eberlin-Messe in C-Dur unter der Leitung von Verena Westhäußer aufführen, begleitet von Ludwig Kibler an der Orgel.