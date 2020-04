Als Bomben auf Schussenried fielen – wie die Einwohner den Luftangriff erlebten

An diesem Sonntag vor 75 Jahren gab es einen englischen Luftangriff , der eigentlich dem Reichenbacher Flugplatz galt. Betroffen war jedoch ganz Schussenried. Der Hobbyhistoriker Walter Hermanutz hat detailgenau den Ablauf dieses Tages rekonstruiert – wer geschossen hat, wer flüchten musste und wer verletzt wurde. Die „Schwäbische Zeitung“ veröffentlicht seine Erkenntnisse über diesen bedeutsamen Tag in der deutschen Geschichte.

Schon am 16. April 1945 hatte die englische Luftaufklärung mit der 542. Staffel der 106 Gruppe aus einer Spittfire vom Reichenbacher Flugplatz eine Luftaufnahme gemacht. Somit lagen exakte Daten für einen anstehenden Bombenabwurf vor.

Am 18. April 1945 gegen 10.45 Uhr starteten im französischen Dole 63 Bomber des Typs Martin B-26 Marauder – dabei handelt es sich um mittelschwere Mittelstreckenbomber – der amerikanischen 320.Bombengruppe unter dem Kommando von Major William Cook in drei Formationen (18,18 und 27 Bomber) in Richtung Süddeutschland mit dem Ziel Reichenbacher Flugplatz und Flugplatz Laupheim. Für diese Einheit war es der 563. Einsatz.

Wie die Schüler in Reichenbach den Angriff erlebten

Auf dem Flugplatz Reichenbach befand sich eine Rundsprechanlage mit Außenlautsprecher der Flugkontrolle. Die Durchsagen wurden bis in das Klassenzimmer der Reichenbacher Schule gehört. Somit waren die Schüler beziehungsweise Lehrer immer auf dem neusten Stand in Bezug auf Luftangriffe im süddeutschen Raum, was allerdings den Unterricht beträchtlich störte. Als sie an diesem Tag Schüler hörten, dass ein größerer Angriff auf Süddeutschland zu erwarten war, schickte Pfarrer Kupferschmid vorsorglich die Oberklasse während des Religionsunterrichts nach Hause.

Lehrer Ladenburger wies die Lehrerin Haug an, sich mit der Unterklasse in den Luftschutzkeller zu begeben. Parallel wurde in Schussenried per Sirene der Luftangriff ausgelöst, es war der 153.Luftalarm für die Schussenrieder Bevölkerung in dieser Zeit. Die Feuerwehrmänner mussten sich bei jedem Luftalarm im Feuerwehrhaus einfinden. An diesem Tag kamen 16 Feuerwehrmänner.

Wie die Landwirte den Angriff erlebten

Die englischen Bomber kamen aus Richtung Steinhausen und fingen bereits beim Aichbühl an, ihre Splitterbomben abzuwerfen. Die auf dem Feld arbeitende ledige Hildegard Schäfer (in manchen Dokumenten auch Hildegard Krylick genannt) wurde durch einen Splitter und Steckschuss am linken Unterarm sowie durch einen Steckschuss in der linken Brust getroffen. Eine Bombe, die zum Glück ein Blindgänger war, traf das Haus des Bauern Ege in Aichbühl.

Im Wald bei der Schussenquelle waren Flugzeuge abgestellt, die im Moment nicht gebraucht beziehungsweise defekt waren. Eines der Flugzeuge sowie der Waldrand fing Feuer und wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Im Wald bei Aichbühl befand sich ein kleineres Munitionslager. Beim Fliegeralarm verließen die Wachsoldaten ihre Holzhütte und suchten unter der Brücke beim Schussenursprung Schutz. Bei diesem Luftangriff wurde der Soldat Josef Knoch tödlich verletzt, ebenso Bergmann Heinrich. Beide wurden drei Tage später auf dem Soldatenfriedhof auf St. Martin beigesetzt. Diese Brücke erlitt auch beträchtliche Schäden, wurde aber erst 1954 repariert beziehungsweise in den Urzustand zurückversetzt. Manche Flugzeuge wurden im Riedschachen untergestellt.

Was sich im Wald abspielte

Da das Geländer für die Überfahrt der Flugzeuge zu hoch war, wurde das Geländer nach außen gebogen, sodass die Tragflächen bei der Überfahrt nicht streiften. Der Bombenteppich wurde überwiegend auf die rechte Seite der Startbahn gelegt und traf hauptsächlich das rechte Flugfeld sowie den ehemaligen Wald „Tannen“ (hinter der heutigen Grillhütte in Reichenbach).

In diesem Wald standen getarnt sieben nagelneue Me 110 mit Hirschgeweih – die Nachtjagdvariante. Diese wurden einige Wochen zuvor wegen vermehrter Luftangriffe auf die Firma Messerschmitt von Augsburg hierher verlegt. An der Tankstelle beim Wald „Tannen“ wurde der Domdeckel getroffen.

Schüler flüchteten in den Luftschutzkeller

Lehrer Ladenburger befand sich während der ersten Angriffswelle noch im Klassenzimmer. Als diese vorbei war, ging er zum Nachbarn Bauer Laub. Dieser sah ihn auf sein Haus zu rennen und sagte „ .. es ist gut, dass sie kommen Herr Lehrer, bitte helfen sie mir, die Fensterläden zu zumachen!“ Während der zweiten Angriffswelle schlossen also der Lehrer und der Bauer die Fensterläden. Im Anschluss dieser Arbeit begab sich der Lehrer zu seiner Unterklasse in den Luftschutzkeller. Ein Schüler, ein kleiner Flüchtlingsjunge, entfernte sich von der Gruppe, schaute von der Höhe des Luftschutzkellers dem Bombardement zu und meinte: „Dat hat hineingehauen.“ Der Lehrer war fassungslos, verpasste daraufhin dem Jungen eine und schickte ihn sofort in den Luftschutzkeller.

Die Sattenbeurer Schüler von der Oberklasse, welche auf dem Heimweg waren, traf der Luftangriff voll. Die Schüler liefen schreiend im Wald „Tannen“ umher. Da dort Soldaten in den Finenzelten untergebracht waren und sich zwei große Baracken am Waldrand befanden – die Grundmauern sind heute noch vorhanden hinter der Grillhütte–, begaben sich die Soldaten des Werkstattzug des TG 30 in die vorhandenen Deckungslöcher.

Soldaten retteten die Schüler

Diese Soldaten bemerkten die umherirrenden Schüler im Wald, woraufhin sie die Schüler zu sich in die Deckungslöcher zogen. Wie durch einen glücklichen Zufall hatte eine Schülerin durch einen Splitter nur eine kleine Handverletzung. Gesichter, Hände und Beine waren aber von den Dornen im Unterholz verkratzt. Die Sattenbeurer Schüler, die wie zum Beispiel Josef Gaupp ein Fahrrad hatten, konnten sich nach Hause retten, jedoch steckte ihnen der Schrecken in den Knochen.

Nachdem der Bombenangriff aufhörte, suchten die Schüler in der Mühle Unterschlupf, da ein weiterer Angriff erwartet wurde. Im Hof der Mühle lagen weitere Blindgänger und Splitter. Pfarrer Kupferschmid beobachtete mit zwei Schulmädchen den Bombenangriff vom Reichenbacher Kirchturm aus. Wie ein Wunder war den Beobachtern nichts passiert – wenn man bedenkt, dass die Kirchenfenster bei der Orgel durchschossen wurden.

Mehrere Flugzeuge werden getroffen

Einige Flugzeuge der 1. und 2. Staffel der Transportgruppe 30, die seit dem 24. März 1945 in Reichenbach stationiert war, wurden ebenfalls getroffen. Bei der Verlegung vier Tage später mussten diese zurückgelassen werden. Die älteren Schussenrieder können sich noch an dieses Bild erinnern, denn was gebraucht werden konnte, wurde abgeschraubt. Dieser Bombenangriff hatte aus Sicht der Angreifer nicht den erwünschten Erfolg. Da es an diesem Tag trüb und stark bewölkt war, war die Sicht erheblich eingeschränkt. Das eigentliche Zielfeld, die Unterkunft der Soldaten und das Rollfeld, wurden nicht getroffen. Es wird daher vermutet, dass das Bombardement aufs Geratewohl verlief.

Vor zwei Jahren wurden Reisteile im Bereich des Schussenursprungs zur Veräußerung angeboten. Einige Motorsägenbesitzer staunten bei der Bearbeitung von größeren beziehungsweise älteren Bäumen nicht schlecht, als die Sägenketten auf Bombensplitter stießen, denn die Kette war somit stumpf.

Das Problem der Sache war, dass von außen nichts sichtbar und somit der nächste Arbeitsgang mit der Kreissäge ebenfalls davon betroffen war. Hier wirkte sich noch der Luftangriff vom 18. April 1945 noch bis in die Gegenwart aus.