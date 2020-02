In der Schussenrieder Museumsschänke macht am Freitag, 14. Februar, von 19 Uhr an das Allgäuer Mondschein Trio aus Argenbühl Musik. Der Eintritt ist frei.

Mit dreistimmige Gesang und Instrumenten bieten die drei Musiker ein breites Repertoire von Oldies über Schlager und Volksmusik bis zu Stimmungsmusik. Gespielt wird live und ohne Verstärker. Der Eintritt ist frei.