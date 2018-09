Der Staplercup findet jedes Jahr statt. Mitmachen kann jeder – zumindest jeder der einen Gabelstapler fahren kann. Was bei so manchen so einfach aussieht, erfordert jedoch jede Menge Geschicklichkeit und Fingerspitzengefühl. Florian Schuhmacher aus Bad Schussenried ist ein Kandidat auf den Titel des besten Stapelfahrers Deutschlands.