Alkohol am Steuer: Polizei zieht Führerscheine ein

Seinen Führerschein abgeben musste ein Autofahrer, den die Polizei am Samstag in den frühen Morgenstunden in Bad Schussenried kontrolliert hat. Der hatte zu viel getrunken. Das berichtet die Polizei. Der 30-Jährige war gegen 4.15 Uhr mit seinem VW in Bad Schussenried unterwegs, als ihn die Polizei anhielt. Der VW-Fahrer hatte deutlich zu viel Alkohol intus, sodass er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste. In Schlangenlinien soll am Sonntag gegen 20.15 Uhr ein Fahrer zwischen Bad Schussenried und Bad Buchau gefahren sein, meldet die Polizei des Weiteren. Auch der 34-Jährige hatte deutlich zu viel getrunken, sodass die Polizei seinen Führerschein gleich einbehielt. Die Polizei stellte bei ihren Überprüfungen in der Region weitere Alkoholfahrten fest. Ebenfalls den Führerschein büßte am Samstag gegen 0.30 Uhr ein Fahrer in Ochsenhausen ein.