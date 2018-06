Nachdem der Schwäbische Albverein Bad Schussenried am Pfingstmontag seine Wanderung von Bad Ditzenbach nach Süßen absagen musste, soll diese Tour am Sonntag, 20. Juli, nachgeholt werden. Dabei bietet der Verein Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeiten an. Die erste Gruppe hat bei ihrer Wanderung zum Gairensattel und zum Wanderheim Wasserberghaus nach Süßen eine 21 Kilometer lange Tour und etwa 430 Höhenmeter zu bewältigen. Die zweite Gruppe unternimmt in Hausen an der Fils eine Tour von gut zwölf Kilometern mit rund 200 Höhenmetern. Gruppe drei besichtigt den Ort Wiesensteig und den drei Kilometer entfernten Filsursprung.

Die Anfahrt ist mit dem Zug bis Geislingen vorgesehen und weiter mit dem Linienbus. Bei ausreichender Teilnehmerzahl (mindestens 40) kann der Albverein auch für den ganzen Tag einen Bus chartern.

Anmeldeschluss ist am Montag, 14. Juli. Anmeldung und Information bei: Norbert Gross, E-Mai: oder

Telefonnummer 07583/576.