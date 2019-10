Albverein bringt Wege rund um Schussen in Ordnung

Die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins Bad Schussenried haben entlang der Schussenquelle und der ehemaligen Bahnlinie in Bad Schussenried für Ordnung gesorgt. Das Ergebnis präsentierten sie vor wenigen Tagen bei der Scheckübergabe der Aktion „Engagieren und kassieren“, die die Kreissparkasse Biberach und die „Schwäbische Zeitung“ gemeinsam initiiert haben.

Viele Stunden verbrachte die Mitglieder der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins am Bächlein und das Ergebnis des umfangreichen Arbeitseinsatzes lässt staunen. Der Fußweg entlang der ehemaligen Bahnlinie und die teilweise steilen Zugangswege zu Quelle und Grillplatz können nun wieder gefahrlos begangen werden. Nachdem der städtische Bauhof bei den Vorarbeiten geholfen hatte, waren im April zwei Dutzend Mitglieder und freiwillige Helfer angerückt. Zuerst sicherten sie Treppen und Wege und befreiten die Quelle, das Herzstück dieser historischen Stelle, von Unrat. Quelleinfassung und Trittsteine wurden instand gesetzt und Ruhebänke erneuert. Auch die Sitzgruppen an der Grillstelle sehen jetzt wieder einladend aus. Vor allem der Steg, von dem die Unterlagen ins Wasser platschten, wirkt jetzt in seiner Breite beruhigend sicher. Für all diese Arbeiten kamen Schaufel und Rechen, aber auch eine Motorsäge und sogar ein Radlader zum Einsatz.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Projektes erhalten die durchführenden gemeinnützigen Organisationen, Vereine und Gruppierungen feierlich ihren Scheck. An der Schussenquelle fielen glücklicherweise nur die Unterlagen und nicht das gesamte Projekt ins Wasser und Naturschutzwart Bernhard Bliestle rettete sie durch einen beherzten Sprung ins Nass.

Dank der emsigen Vereinsmitglieder ist die Quelle am nördlichsten Punkt der Jungsteinzeitmoräne wieder eine schmucke Visitenkarte der Region. Kuno Baier weiß als zweiter Wegewart viel über das Biotop und seinen Wandel im Lauf der Jahrhunderte. Auch Vorstand Paul Koch zeigte sich stolz auf die geleistete Arbeit und Kassiererin Helene Oberföll nahm gerne aus Walter Hefners Händen den Scheck über 250 Euro entgegen. „Wir würdigen gerne das riesige Engagement für dieses tolle Projekt,“ lobte der Regionaldirektor und ließ sich respektvoll alle Einzelheiten erläutern. „Die Spendensumme von 40 000 Euro wird von der Kreissparkasse Biberach zur Verfügung gestellt und stammt aus der eigenen „Stiftung BC – Gemeinsam für eine bessere Zukunft. Mit unserer Aktion soll das Engagement im Landkreis Biberach unterstützt und gefördert werden und im Idealfall bringen wir Menschen zusammen, die sich sonst nicht begegnen würden und spannen ein soziales Netzwerk über den Landkreis.“