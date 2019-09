Der Musiker „Albert“ aus Vöhringen unterhält am Freitag, 20. September, von 19 Uhr an im Biergarten der Schussenrieder Brauerei mit seinem Akkordeon. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter spielt er in der Museumsschänke. Auf dem Programm steht Volks- und Stimmungsmusik. „Albert“ ist auch von seinen Auftritten in der Alpe Mohr in Oberstaufen bekannt.