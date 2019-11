Zum Auftakt der Weihnachtszeit lädt Antikspezialist Georg Britsch am 9. und 10. November zum „Adventszauber“ in Bad Schussenried ein. Zwei Tage lang erwarten Besucher winterliche Wohnideen und weihnachtliches Naschwerk. Dazu wird der Ausstellungskubus in ein Winterwonderland verwandelt. Der Antikspezialist präsentiert Baumschmuck, Kugeln, Kissen, Gläser und Lichterketten. Farblich geben laut Britsch in dieser Saison Gold, Silber und Rosé den Ton an, gepaart mit den Traditions-Klassikern Rot, Grün und Braun. Der „Adventszauber“ findet am Samstag 9. November, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. November, von 11 bis 18 Uhr statt.