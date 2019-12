Das diesjährige Adventskonzert der Stadtkapelle Bad Schussenried findet am Sonntag, 8. Dezember, in der evangelischen Christuskirche statt. Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Dirigent Manuel Zieher hat laut Ankündigung ein vorweihnachtliches Konzertprogramm mit getragenen Melodien zusammengestellt. Die Stadtkapelle spielt unter anderem das Weihnachtslied „Tochter Zion“ in einem Arrangement von Jan de Haan. Außerdem stehen mit „Feliz Navidad“, „Zu Bethlehem geboren“ und „Herbei o ihr Gläubigen“ Weihnachtslieder auf dem Programm. Vom österreichischen Komponisten Martin Scharnagl spielt die Stadtkapelle „Von guten Mächten“ und die „Sweet Bells Fantasy“.

Das Stück „Abendmond“ von Thiemo Kraas, „Gabriellas Sang“ von Stefan Nilsson und „Wo ich auch stehe“ runden das Programm des Adventskonzertes ab. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der Aktion „Brot für die Welt“ zugute.