750 Euro Spende beim Stadtradeln in Bad Schussenried

Der Auftakt für das diesjährige Stadtradeln in Bad Schussenried wurde gemeinsam mit dem WarmUp „radeln für einen guten Zweck“ zur Tour-de-Barock veranstaltet. Unterstützt wurden die Veranstaltungen vor allem von der Volksbank Ulm-Biberach, der AOK, einer Reihe von lokalen Firmen und der Stadt Bad Schussenried. Durch den gemeinsamen Termin konnte die erforderliche Zahl an Radlern für den Spendenbetrag von 750 Euro erreicht werden, heißt es in einer Pressemeldung. Die Spende der Volksbank Ulm-Biberach geht demnach in diesem Jahr an den Turnverein Bad Schussenried als Unterstützung zur Beschaffung von Übungsgeräten. Karmela Küddelsmann aus dem Vorstand konnte den Scheck im Empfang nehmen und bedankte sich bei der Volksbank und natürlich bei den Radlern. Weitere WarmUp Termine sind am 24. Mai in Biberach, 1. Juni in Ochsenhausen, 3. Juni in Bad Buchau, 22. Juni in Bad Wurzach und 29. Juni in Ravensburg bevor am 3. Juli die diesjährige Tour-de-Barock im Klosterareal startet.