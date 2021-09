Mehrere Autos sind am Dienstag in Bad Schussenried beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte eine 75-Jährige gegen 11.15 Uhr in der Wilhelm-Schussen-Straße aus. Dabei rutschte sie wohl von der Bremse auf das Gaspedal. Ihr Suzuki beschleunigte und prallte schließlich gegen einen geparkten VW. Den schob es wiederum auf einen davor stehenden Opel. Verletzte gab es nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.