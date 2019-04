60 Werke, 40 Orte – Bad Schussenried ist Teil von Robert Schads Kunstprojekt

Zurzeit sind überall in Oberschwaben Skulpturen des oberschwäbischen Künstlers Robert Schad zu sehen. Insgesamt 60 Werke stehen an 40 Orten als Teil des Kunstprojekts „Von Ort zu Ort“. Die Ausstellung soll sich wie ein roter Faden durch Oberschwaben ziehen und macht dabei auch Halt in Bad Schussenried. Fünf Skulpturen aus massivem Viertankstahl befinden sich im Klostergarten, eine weitere an der Umgehungsstraße L 7556. Diese Skulpturen stehen in Bad Schussenried allerdings bereits seit 2004 beziehungsweise seit 2009.

„Die Skulpturen wurden von Robert Schad in Larians in Frankreich gefertigt und anschließend im Zuge des Lehnin-Projekts 2003 in Brandenburg aufgestellt“, so Otmar Weigele. In Lehnin wurde damals auf dem Gelände eines ehemaligen Sägewerks aus DDR-Zeiten ein Skulpturenpark eingerichtet, um die Landschaft durch Kunstwerke wiederzubeleben. Otmar Weigele ist der Gründer der Kunststiftung Weigele, welche daraufhin das Ensemble erwarb. Mit der Unterstützung des ehemaligen Schussenrieder Bürgermeisters Georg Beetz wurden die Skulpturen dann nach Bad Schussenried transportiert.

Installationen auf Dauer

Robert Schad sei ein alter Schulfreund, erzählt Otmar Weigele. Für einige Zeit hätten sie sich aus den Augen verloren, dann aber in Karlsruhe wieder zueinander gefunden, so Weigele. „Die Installationen in Schussenried heben sich von anderen Teilen des Kunstprojekts ab, da sie, vergleichbar mit dem Schadbrunnen in Ravensburg, nicht temporär aufgestellt wurden. Es handelt sich hierbei um das größte fest installierte Ensemble des Projekts.“

„Emfin III“, „Benemen“, „Ruta“, „Kirgin“ und „Skryd“ heißen die jeweils eineinhalb Tonnen schweren Kunstwerke. Eine weitere Skulptur aus dem Ensemble hat das Stifterpaar Otmar und Annerose in ihrem Vorgarten in Biberach aufgestellt. „Schad gelingt es, schweres Material leicht wirken zu lassen. Er arbeitet immer mit Linien, die aber nie gerade sind“, so Otmar Weigele. Die Skulpturen würden sich einem nicht aufdrängen, sondern sich unmerklich der Umgebung im Park anpassen. Schad sei es wichtig, dass es so wirke, als ob die Skulpturen aus dem Boden wachsen würden. Und seine Frau Annerose ergänzt: „Robert hatte oft eine Tänzerin in der Werkstatt. Wenn man sich die Skulpturen genau ansieht, spiegeln sich Haltung und Bewegungen deutlich wieder.“ Oft erkenne sie auch Motive aus der Natur: „Das ist ja das Schöne an abstrakter Kunst, sie wirkt auf jeden anders.“

Das „Kreuz für Bad Schussenried“ an der Umgehungsstraße hebt sich deutlich von Schads anderen Werken ab, da es keinen Fantasienamen trägt. Es handele sich bei dieser Skulptur um Schads Wunschentwurf für seine Skulptur „Kreuz für Fátima“, so Weigele: „In Portugal wollte man allerdings ein klares Kreuz mit Christus Figur haben.“ 2009 sei dann der Kunstliebhaber Beetz auf Schad zugekommen. „Für Schad war es eine große Freude seinen Entwurf somit doch noch verwirklichen zu können.“