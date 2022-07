53 Schüler machen ihren Realschulabschluss

Alle 53 Zehntklässler, die in diesem Jahr zur Realschulabschlussprüfung angetreten waren, konnten am vergangenen Donnerstag in der Stadthalle in Bad Schussenried ihre Abschlusszeugnisse sowie Belobigungen, Preise und Sonderpreise entgegennehmen. Das teilite die Jakob-Emele-Realschule in einer Pressemitteilung mit.

Nach der Begrüßung der Gäste gestaltete Religionslehrer Daniel Maucher einen religiösen Impuls zum Themenbereich Abschied und Neubeginn, gefolgt von der Ansprache von Schulleiter Albrecht Binder, der in seiner Rede den hohen Stellenwert hervorhob, den die Mittlere Reife bei Industrie und Handwerk nach wie vor genieße. Nicht zuletzt sei ein guter Realschulabschluss auch ein Sprungbrett für die beruflichen Gymnasien, wo die Schülerinnen und Schüler nach drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife erwerben könnten. Zum Schluss beglückwünschte Albrecht Binder die Abschluss-Schüler und wünschte ihnen alles Gute für ihren zukünftigen Lebensweg. Nach der Ansprache der Elternbeiratsvorsitzenden Stefanie Mayerföls, Schüler- und Lehrerbeiträgen sowie der Übergabe der Belobigungen, Preise und Sonderpreise durften die stolzen Realschulabsolventen einzeln ihre Zeugnismappen in Empfang nehmen.

Bei einem Gesamtdurchschnitt von 2,5 konnten Rektor Albrecht Binder und die Klassenlehrer Robin Waldorf und Matthias Hipp insgesamt sieben Belobigungen (Notendurchschnitt 1,8 - 2,1) und sechs Preise (Notendurchschnitt 1,7 und besser) überreichen. Den Sonderpreis für die beste Jahresleistung im Fach Deutsch, gestiftet von der Buchhandlung Eulenspiegel, erhielt in diesem Jahr Sofie Pöttinger (10a). Den Bischof-Sproll-Preis, vergeben von der Diözese Rottenburg, der die Note 1 als Jahresleistung in den Klassen 9 und 10 voraussetzt, erhielt Jana Kettnaker (10b). Zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr ein Preis für die beste Jahresleistung in Mathematik verliehen. Dieser Sonderpreis ging ebenfalls an Jana Kettnaker (10b). Den Preis für herausragende Leistungen im Wahlpflichtfach Technik erhielt Lorenz Blaser (10b). Über den Sozialpreis, der vom Förderverein der Jakob-Emele-Realschule für herausragendes soziales Engagement für die Klassen- und Schulgemeinschaft verliehen wird, durfte sich Linus Stöckler (10a) freuen. Ein weiterer Sonderpreis für außerordentlichen und langjährigen Einsatz im Bereich der Bühnentechnik ging an Linus Stöckler und Benjamin Heinz (beide 10a). Die beiden Schüler hatten sich in den vergangenen Jahren laut Realschule zu wahren Technikexperten entwickelt, die jede schulische Veranstaltung mit Licht, Ton und Bild unterstützten.

Der Abschlussjahrgang 2021/22 mit ihren Auszeichnungen (B = Belobigung, P = Preis, SP = Sonderpreis):

Klasse 10a: Jannis Buchmaier, Luis Eisele, Lena Fink, Natalie Gaibler, Mrad Habtu, Jakob Härle, Lukas Hartnagel (B), Benjamin Heinz (SP Technikteam), Seline Ihring, Larissa Junuzovic, Selina Laux, Sebastian Mönch (B), Nico Pfister, Sofie Pöttinger (P, SP Deutsch), Tim Reuter, Fiona Riedmüller, Tim Rieger, Simeon Ruß (B), Elia Schneider, Julian Schneider, Zoe Stadler, Lucia Stark, Linus Stöckler (SP Technikteam, Sozialpreis), Matthias Würth, Athroell Yacoub, Matthias Zeh, Lejla Zekic.

Klasse 10b: Samuel Abdullahad, Joshua Aleth, Michael Becker, Lisa Bietsch, Lorenz Blaser (P, SP Technik), Lennart Federspieler, Jasmin Geiger (B), Fabia Glaser, Karina Gnedasch (B), Medina Grbani (P), Jascha Huber, Jana Kettnaker (P, SP Mathematik, SP Religion), Alina Kneißle (P), Lukas Leuthner, Jasmin Lüdke, Maximilian Mayerföls, Sandro Merkle, Clemens Ott, Ela Özdemir, Lilian Promoli, Erna Ramic, Hisra Ramic (P), Nejra Ramic, Elias Striegel (B), Richard Teilhof (B), Mario Vogel.