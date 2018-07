„So ein schöner Christbaum“: Das haben viele Besucher am ersten Advent beim Christbaumloben in Bad Schussenried gesagt. Mehr als 230 Kinder und viele Erwachsene, insgesamt rund 500 Besucher, kamen am Sonntag ins Weihnachtsdorf, um den Christbaum auf dem Marktplatz zu bewundern.

Die Besitzerin hat den rund 40 Jahre alten Tannenbaum der Bürgerinitiative Selbsthilfe Bad Schussenried (BisS) gespendet, die seit fünf Jahren den Baum in Zusammenarbeit mit der Stadt, den Schulen und den Kindergärten aufstellt, beleuchtet und schmückt. Seit 2008 hat er eine energiesparende LED-Beleuchtung.

Bürgermeister Georg Beetz hatte extra ein Weihnachtsgedicht über den Bad Schussenrieder Christbaum geschrieben und trug es dem heiligen Sankt Nikolaus und den Besuchern vor. Für musikalische Adventsstimmung beim Christbaumloben sorgten der Kinderchor „Die singenden Piepmätze“ aus Reichenbach und die Bläsergruppe des Musikvereins Reichenbach. Zum Abschluss erhielten die Kinder vom heiligen Sankt Nikolaus und von Knecht Ruprecht einen Schneeflitzer und einen Schokoladen-Nikolaus. Die Kinder durften in diesem Jahr die Esel, Schafe, Ziegen, Hasen und Meerschweinchen des Streichelzoos der Mutter-Kind-Klinik in Dürmentingen füttern. Wer wollte, durfte sogar auf Eseln reiten. Eine Frage an