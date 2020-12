Familie Maucher hat 40 Bad Schussenrieder Narren mit einem besonderen Projekt eine Freude bereitet.

Jedes Jahr investiert Familie Maucher zahlreiche Arbeitsstunden, um die Schussenrieder Stadthalle für die Fasnet mottogerecht zu dekorieren. Dafür steht meist kein üppiges Budget zur Verfügung. Deshalb ist das Dekoteam um Hermann und Karin Maucher umso glücklicher, wenn sich ein Unterstützer findet. So auch dieses Jahr. Architekt und Fasnetskind Philipp Kapitel gestaltete das übergroße Bühnenbild im XXL-Format aus PVC. Darauf waren das Weltall und ein lebensgroßer Astronaut realistisch abgebildet. Außerdem prangte das Motto der Kampagne 2020 in riesigen Buchstaben darauf: „Raketenstart in der Narrhalla – die Weltraumreise führt durchs All“. Als die Dekoration am Aschermittwoch wieder weichen musste, meldete sich „der Schwabe“ in Karin Maucher: Die schöne Plane war zu schade, um sie einfach wegzuwerfen. „Upcycling“, zu Deutsch „Aufwertung“, lautet das Zauberwort. Eigentlich genau das, was sie auch bei ihren kreativen Deko-Aktionen für die örtliche Narrenzunft immer wieder machen. Taschen für „Sie und Ihn“ sollten es werden und nach kurzer Suche stießen Mauchers auf das Nähwerk Liebenau von der gleichnamigen Stiftung in Meckenbeuren. Dort fertigen Menschen mit Unterstützungsbedarf Upcycling-Produkte aus textilen Rest- und Abfallmaterialien. „Zu keiner Zeit war Profit der Antrieb für diese Aktion“, sagt Karin Maucher, die die Fertigung der Taschen aus eigenem Geldbeutel finanzierte. Deshalb gibt es die „Fasnetstaschen“ auch nicht zu kaufen. „Es soll denjenigen zugutekommen, die das ganze Jahr über der Schussenrieder Fasnet im Herzen verbunden sind – echte Narren eben“, so Hermann „Hamme“ Maucher.

Und so fanden 40 Taschen pünktlich zum 11.11., eigentlich dem Beginn der Fasnetssaison, neue Besitzer. Die Beschenkten freuten sich über die Überraschung. Da in diesem Jahr coronabedingt alle Fasnetsveranstaltungen abgesagt werden mussten, mache es umso mehr Freude, „ein Stück Fasnet mit sich herumzutragen“, sagt eine der Beschenkten. Gern hätte Familie Maucher noch viele weitere verdiente Narren beschenkt, sagt Karin Maucher. Doch das Material reichte nur für eine limitierte Stückzahl.