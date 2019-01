32 478 Euro gehen an Vereine und soziale Einrichtungen

Die Raiffeisenbank Bad Schussenried hat insgesamt 32 478 Euro an Vereine und soziale Einrichtungen gespendet. Das Geld stammt aus der Aktion VR-Gewinnsparen.

Reinhold Rehm, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Bad Schussenried, begrüßte aus diesem Anlass vor Kurzem im Schussenrieder Bierkrugstadel Vertreter der Vereine und Institutionen aus dem Geschäftsgebiet der Raiffeisenbank Bad Schussenried. Aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparens des Jahres 2018 übergab die Raiffeisenbank Bad Schussenried Spenden für mildtätige, gemeinnützige oder kirchliche Zwecke in Höhe von 25 378,75 Euro an 54 Bewerber. Außerdem erhielten die Vereine über das Vereinssponsoring eine zusätzliche Unterstützung in Höhe von 7100 Euro, was ein Spendenvolumen von insgesamt 32 478 Euro ergibt. Aufgrund der wachsenden Anzahl der VR-Gewinnsparlose ist die Spendensumme aus dem VR-Gewinnspar-Fördertopf zum Vorjahr um mehr als 2200 Euro gestiegen.

Reinhold Rehm freut sich über diese positive Entwicklung und bedankte sich bei allen Gewinnsparern, die diese Förderung an die Vereine und soziale Einrichtungen erst möglich gemacht haben.