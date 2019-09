Der SV Mietingen hat in der Fußball-Landesliga das Derby beim FV Bad Schussenried mit 2:0 (1:0) gewonnen. Der Gastgeber kassierte damit die erste Niederlage der Saison, für Mietingen war es wichtig, nach der 0:3-Pleite gegen Laupheim wieder zurückzukommen. Die Treffer für den SVM erzielten Noah Gnandt schon nach zwei Minuten und Kapitän Dominik Burry Mitte der zweiten Halbzeit.

Das frühe Tor für die Gäste war Spiegelbild der ersten halben Stunde der Partie. Mietingen dominierte eindeutig das Geschehen, spielte zielstrebig nach vorne und ließ keine nennenswerten Angriffe der Schussenrieder zu. Roland Mayer hatte sich am rechten Flügel durchgesetzt und nach innen gechippt, Gnandt war einen Schritt schneller als FVS-Abwehrspieler Janis Cohn. Zudem hatten Timo Kühner (11.), Marcel Rolser (23.) und Christian Glaser (30.) weitere hochkarätige Chancen.

Schussenried hatte wie schon zuletzt gegen Ochsenhausen große Probleme im Spiel nach vorn. Jan Dehmel mühte sich vergebens und konnte ebenso wie Paul Schmid kaum Akzente setzen. Ohne den gesperrten Felix Bonelli und den verletzten Sebastian Wildenstein fehlte es den Violetten an Durchschlagskraft und Torgefahr. Das 1:0 zur Pause für Mietingen war absolut verdient, sogar um das eine oder andere Tor zu wenig für den letztjährigen Meister der Bezirksliga Riß. „Wir hätten durchaus höher führen müssen zur Halbzeit“, sagte Mietingens Trainer Reiner Voltenauer.

Das Pendant von der Donau hatte sich aber noch nicht aufgegeben, warum auch beim Stand von 0:1. Das Team versuchte – angetrieben immer wieder vom überragenden Simon Kraft – mehr Druck auf das gegnerische Tor zu erzeugen. Was auch gelang. Bis zur 70. Minute erarbeitete sich der FVS ein Übergewicht, hatte durch den eingewechselten Luca Maucher auch eine weitere Anspielmöglichkeit im Zentrum. Und genau diese beiden Spieler waren es auch, die die besten Chancen des Gastgebers vor 470 Zuschauern auf dem mit Flutlicht ausgestatteten Nebenplatz des Zellerseestadions für die Schussenrieder hatten. Kraft lief nach 67 Minuten allein auf Mietingens Keeper Dominik Gertler zu, sein Schuss landete aber weit über dem Kasten. Bei Maucher wäre es in der 80. Minute nur der Anschlusstreffer gewesen, als er aus 25 Meter mit einem Gewaltschuss unter die Latte traf, Schiedsrichter Wintermantel aber wegen eines angeblichen Handspiels des Schützen das Tor aberkannte.

Strafstoß und Platzverweis

Schussenried wäre wieder dran gewesen am SV Mietingen, der durch Burry nach 72 Minuten auf 0:2 erhöht hatte. „Wir waren nah dran, haben uns aber leider nicht belohnt“, sagte Schussenrieds Coach Daniel Amann. Dennoch war der Trainer nicht unzufrieden, denn seine Mannschaft hatte nach der Pause bewiesen, warum man in die Landesliga aufgestiegen ist. „Wir hatten heute auch nicht das Glück der letzten Wochen“, schob Amann nach und meinte damit auch den verschossenen Elfmeter von Kapitän Patrick Baur in der Nachspielzeit. Felix Stumm hatte Hand gespielt und der Kommentar von Christian Glaser dazu wurde dann noch mit der Gelb-Roten Karte belohnt. „Das ist ärgerlich und war nicht notwendig, denn Chris ist schon einer der wichtigsten Spieler in der Mannschaft“, beschrieb Voltenauer seine Gefühlswelt ob des Platzverweises eine Minute vor Schluss, ehe dann doch die Zufriedenheit über die drei Punkte und den starken Auftritt seines Teams im ersten Durchgang überwog. „Wir haben heute verdient gewonnen, auch wenn Schussenried in der zweiten Halbzeit gut dagegengehalten hat.“