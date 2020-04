Mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot muss eine Autofahrerin rechnen, die am Sonntag in Bad Schussenried von der Polizei kontrolliert wurde. Das berichtet die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Kurz nach 23 Uhr war die 30-Jährige einer Streife in der Biberacher Straße aufgefallen. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Den VW musste die Frau stehen lassen. Die Polizei warnt in ihrer Mitteilung: „Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt.“ Dadurch erhöhe sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen seien Alkohol und Drogen im Spiel. „Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.“