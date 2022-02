22 Prüflinge legen ihr Reitabzeichen ab.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf dem Rupertshof in Bad Schussenried legten am 29.Januar insgesamt 22 Prüflinge die Reitabzeichen fünf bis zwei und ein Longierabzeichen mit Erfolg ab. Die beiden Richter Hannes Wendt, aus Radolfzell, und Sieglind Güntert fanden eine gut vorbereitete und motivierte Gruppe vor. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Reglungen begann der Prüfungstag schon früh. Im Laufe des Tages konnten alle Prüflinge sowohl im Springen, als auch in der Dressur mit zuverlässigen und ebenfalls motivierten Pferden schöne Runden zeigen. Sodass um 18 Uhr die Urkunden überreicht werden konnten.

Das RA 5 mit Pferdeführerschein bestanden Anna Göggerle, Laura Göggerle, Mia Gögler, Mara Götz und Heidi Habisreutinger. Auch der jüngste Nachwuchs Robin Hartmann hat außerdem den Pferdeführerschein absolviert. Das RA 5 durften Franka Eble, Mona Götz und Felix Mayerföls in Empfang nehmen. Beim RA 4 konnten sich Alisha Bellinger, Linn Friedmann, Maxime Fuß, Anna Habisreutinger, Laura Kretschmann, Siri Ladel, Leonie Nieß, Elin Sorg und Johanna Teutsch über die bestandene Prüfung freuen. Das RA 3 wurde von den drei Reiterinnen Sonja Eble, Petra Hofstadt und Monika Weisser erfolgreich absolviert. Und Sina Schleich bestand das RA 2. Lisa Buchhold legte das Longierabzeichen ab. Mit Traumnoten wurde das gute Niveau der professionell vorbereiteten Prüflinge unterstrichen. Der RSC gratuliert hiermit noch einmal allen Teilnehmern und wünscht eine erfolgreiche Turniersaison 2022.