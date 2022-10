20 Jahre Hilfe für die Seele

Die Geburtstagsfeier Notfallseelsorge im Landkreis Biberach in der Schussenrieder Stadthalle war von dankbarem Rückblick geprägt. Die beeindruckend lange Liste der zu Begrüßenden zeigte Verbindung, Vernetzung und Vielfalt der wertvollen Arbeit. Zahlreiche Grußworte und Glückwünsche wurden von Musik und kleinen Spielszenen aus dem Alltag der Notfallseelsorger umrahmt.

Im Mittelpunkt des Festakts stand selbstverständlich die Nähe zu Menschen in Not. „Wir sind unterwegs von Mensch zu Mensch und das bereichert uns auch. Etwas Wesentliches ist bei uns aushalten lernen,“ ließen Leiterin Iris Espenlaub und ihr Team wissen.

Im Januar 2002 wurden während eines ökumenischen Gottesdienstes die ersten Notfallseelsorger ausgesendet. Da nicht genügend hauptamtliche pastorale MitarbeiterInnen der katholischen und evangelischen Kirchen zur Verfügung standen, wurde der Schwerpunkt auf die Arbeit mit Ehrenamtlichen gelegt.

So ist es auch heute, 20 Jahre und 2100 Einsätze später, immer noch. Die Schutzjacken in grellem Baustellenorange wurden inzwischen ausrangiert, das Konzept ist jedoch das Gleiche. Es geht um „Hilfe für die Seele“ in akuten Notfall- und Krisensituationen. Diese Zuwendung geschieht nicht nur bei der Überbringung von Todesnachrichten, auch bei schweren Unfällen, Katastropheneinsätzen oder häuslichen Problemen bringen die ehrenamtlichen Verständnis und Lösungsvorschläge.

Das Hauptansinnen war von Beginn an, die Polizisten zu entlasten. Spätestens nach dem Busunglück bei Donaueschingen sei klar gewesen, dass der Landkreis Biberach auch eine solches Helferteam brauche. Landrat Mario Glaser betonte in seinem Grußwort: „Der Landkreis kann sich glücklich schätzen, Sie zu haben, und wir sind Ihnen sehr dankbar für ihren Dienst.“ Der Landkreis habe die Arbeit von Anfang an finanziell unterstützt und so solle das auch weiterhin bleiben.

Der Schussenrieder Bürgermeister und Hausherr Achim Deinet lobte: „Wenn Sie gebraucht werden, nehmen Sie sich aus Ihrem Leben heraus und sind für andere da.“ Auch alle anderen Redner fanden ehrende Worte für diese Bereitschaft, die täglich rund um die Uhr gilt. Sie könne nur durch das harmonische Zusammenspiel aller Beteiligten gelingen und sei von Idealismus und Gottvertrauen getragen.

Das hochmotivierte Miteinander der Blaulichtfamilie wurde von den geladenen Gästen auch als gelebtes Evangelium und „sozialer Kitt“ beschrieben. In Grenzerfahrungen die Zuwendung eines Menschen zu haben, der nicht nach Ansehen oder Herkunft schaue, sei unendlich kostbarl. Ebenso wertvoll sei die Unterstützung der Familienangehörigen und Arbeitgeber. Das Ende der ausgedehnten Feier krönte die ehrenamtliche Vertreterin Olja Ilic: „Es ist mein Appell an alle, das Herz und die Ohren zu öffnen!“

Das Leitungsteam der Notfallseelsorge im Landkreis Biberach besteht aus Iris Espenlaub, Pfarrer Markus Lutz, Diakon Hans-Jürgen Hirschle, Olja Ilic und Jürgen Lippl (ehrenamtliche Vertreter). Die Notfallseelsorge arbeitet mit den Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdienst und Notarztsystem, der Feuerwehr und anderen Behörden und Organisationen zusammen. Als Fachdienst der Psychosozialen Akuthilfe (PSAH) gehört das Team zur Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV). Unter der Trägerschaft der katholischen und evangelischen Kirche engagieren sich ehrenamtlich Frauen und Männer aus dem ganzen Kreisgebiet.

Bei der Feierstunde geehrt wurden (zum Teil in Abwesenheit) für fünf Jahre ehrenamtliche Mitarbeit: Klaus Krusemark, Brigitte Blersch, Susanne Miller, Bruno Seiler, Ernst Weber und Olja Ilic; für zehn Jahre: Ralf Klemm, Eugen Haas, Carina Reisacher; für 20 Jahre: Eugen Spieler, Hans-Jürgen Hirschle, Markus Lutz, Carmina Reck-Wiedmann und Iris Espenlaub. Eine Sonderehrung erhielt Helmut Sontheimer.