Eine Verletzte und rund 10 000 Euro Schaden hat am Mittwoch ein Unfall bei Bad Schussenried gefordert.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-Jähriger gegen 11 Uhr in Otterswang unterwegs und fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Bad Schussenried. In einer Rechtskurve kam er auf nasser Fahrbahn von der Straße ab. In der Folge prallte er mit seinem Mercedes gegen eine Mauer und gegen einen Zaun. Durch den Aufprall erlitt die 28 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie begab sich später selbst in ärztliche Behandlung.

Die Polizei aus Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa 10 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Die Unfallursache „überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit“ ging zwar nach Angaben der Polizei im Jahr 2019 weiter zurück und erreichte den zweitniedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre. Dennoch bleibe zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen bei Unfällen mit Personenschaden. Bei 452 Geschwindigkeitsunfällen mit Personenschaden im Jahr 2019 traten Junge Fahrer bei 163 Unfällen (36,1 Prozent) als Verursacher in Erscheinung, Senioren bei 35 Unfällen (7,7 Prozent). Durch gezielte Geschwindigkeitsüberwachung in Abstimmung mit den gleichfalls zuständigen Verkehrsbehörden der Landkreise und Kommunen soll diese Unfallursache weiter reduziert werden.