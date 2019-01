15 Jahre FUB/BL im Schussenrieder Gemeinderat – Was bleibt

Wenn sich Ende Mai der neue Gemeinderat zusammenfinden wird, wird es eine Fraktion weniger im Schussenrieder Gemeinderat geben. Die FUB/BL-Fraktion wird bei der Kommunalwahl geschlossen nicht mehr antreten (SZ berichtete). Alexander Eisele nutzte daher am Donnerstagabend seine letzte Haushaltsrede, um auch auf die gemeinsamen Jahre im Gemeinderat zurückzublicken.

Offen lobte er Bürgermeister Achim Deinet für seine Erfolge. Dazu zähle vor allem die Entwicklung mehrerer Baugebiete in den vergangenen Jahren. Da der Bauboom anhalte, müsse sich der nächste Gemeinderat jedoch bereits Gedanken über eine Erweiterung des Baugebiets in Roppertsweiler und weitere Baugebietserschließungen in den Teilorten Reichenbach und Steinhausen machen. Und langfristig auch über das Areal des Annemarie-Griesinger-Hofs.

Ein Erfolg: das Metzgergässle

Als weiteren Erfolg verbucht die Fraktion die Sanierung der Georg-Kaeß-Schule. Beim Projekt Metzgergässle habe Deinet den richtigen Riecher gehabt und dieses Projekts teils auch gegen den Widerstand im Gemeinderat vorangetrieben. Unzufrieden sei seine Fraktion hingegen mit den Fortschritten beim Thema Kinderbetreuung. Es müsse endlich ein Gesamtkindergartenkonzept erstellt werden und es müsse Gespräche mit den kirchlichen Trägern über eine Zusammenarbeit geben. Es sei in Frage zu stellen, ob Schussenried sich in der Kernstadt künftig noch vier Kita-Standorte leisten könne. Ebenfalls unbefriedigend sei die Situation am Bahnhof hinsichtlich einer Unterführung. „Seit Jahren wird darüber diskutiert, aber nichts erreicht“, so Eisele. „Einzig die Parkplatzsituation konnten wir durch den Ankauf des Parkplatzes der Firma Liebherr entzerren. Mit der Bahn haben wir hier sicherlich keinen einfachen Partner.“ Ein weiteres Thema: die Rathaussanierung. Dieses nun scheibchenweise ohne ein Raumkonzept zu sanieren, sei keine optimale Lösung.

Das wohl wichtigste Thema für die Fraktion ist die Sporthallensanierung. „Zusammenfassend kann man zu diesem Thema nur noch sagen: Komplette Frustration“, so Eisele. Am 21. Juli 2014 habe dieser Gemeinderat die Sanierung der Sporthalle mehrheitlich beschlossen. „Heute sind wir keinen Schritt weiter. Fünf verlorene Jahre!“

Kein Fortschritt bei der Sporthalle

Er kritisierte, dass auch jetzt, in der Januar-Sitzung, das Thema wieder nicht auf der Tagesordnung gestanden habe. Die FUB-BL-Fraktion wolle nach wie vor eine Sanierung nach Augenmaß. Deinet warf er vor, dass dieser unbedingt gewollt habe, dass die Option eines Neubaus geprüft werde. Im Haushaltsentwurf sind, verteilt auf die Jahre 2019 bis 2022, insgesamt sechs Millionen Euro eingestellt. Diese Summe werde niemals für einen Neubau reichen. „Wir empfehlen dem Gemeinderat die richtigen Fragen zu stellen, die da lauten: Welche Sanierungstiefe ist erforderlich und welche Sanierungstiefe kann sich unsere Stadt neben den noch anstehenden Projekten leisten? Und damit wird man sehr rasch auf das vom Gemeinderat im Jahre 2014 beschlossene Sanierungskonzept zurückgreifen müssen. Hieraus ergäbe sich dann wiederum eine Investition mit Augenmaß. Die eingeplanten sechs Millionen Euro halten wir für unverantwortlich. Wir hoffen, dass der neue Gemeinderat diese Investition so nicht mitgeht.“

Schwierig sei auch die Diskussion um das Zellerseebad gewesen. „Seit 2011 wird darüber gesprochen und erreicht haben wir viel zu wenig.“ Im Januar 2015 habe der Gemeinderat ein Konzept erarbeitet, das dann aber in den Schubladen der Verwaltung verschwunden sei. Der Verlauf der Diskussion sei insgesamt sehr unbefriedigend gewesen. Der Auftrag, den man jetzt an die Verwaltung gegeben habe, sei klar und die Fraktion hoffe, dass dieser nun auch so umgesetzt werde.

Wichtig sei auch, endlich einen neuen Standort für das neue Jugendhaus zu finden – und die Verwaltung müsse den Gemeinderat hier in die Lösungsfindung mehr einbeziehen.

Was sich mit dem neuen Gemeinderat definitiv verbessern müsse, sei die Gremiumsarbeit der Verwaltung. Er nannte einige Beispiele, bei denen aus Sicht der FUB/BL die Verwaltung eigenmächtigt handelte, ohne den Gemeinderat in angemessener Weise miteinzubeziehen.