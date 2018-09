Anderen Menschen helfen, dabei viel über sich selbst erfahren und sich beruflich orientieren: Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) kann hierbei helfen. 78 junge Frauen und Männer haben im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg mit ihrem FSJ angefangen, 15 davon am Standort Bad Schussenried.

Die neuen FSJler wurden an den drei großen Standorten des ZfP Südwürttemberg in Bad Schussenried, Weissenau und Zwiefalten willkommen geheißen. Sie erwartet ein aufregendes Jahr, in dem sie nicht nur etwas im Umgang mit hilfebedürftigen Menschen lernen, sondern auch über sich selbst. Bei den Einführungsveranstaltungen lernten sie zunächst die anderen FSJler kennen und erfuhren Wichtiges über das Unternehmen und ihre künftigen Einsatzstellen.

Während des kommenden Jahres werden die 78 jungen Männer und Frauen in den Stationsalltag eingebunden und unterstützen die Mitarbeiter bei der Arbeit mit den Patienten auf vielen Stationen und in verschiedenen Einrichtungen des ZfP Südwürttemberg – in der Alterspsychiatrie, der Epileptologie oder Neurologie, in der Kinder und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie sowie in den Akutstationen.

Betreut werden die Freiwilligen über die Akademie Südwest – die Bildungseinrichtung des ZfP. Hier finden auch die 25 Seminartage zu ganz unterschiedlichen Themen statt. In der Einführungswoche beginnt dies mit vielen Informationen zum FSJ, einem Erste-Hilfe-Kurs, Erlebnispädagogik, einem Überblick über psychiatrische Krankheitsbilder sowie Arbeitsrecht und Arbeitssicherheit. Während des Jahres folgen weitere Seminartage, unter anderem zu den Themen Interkulturalität, Sucht oder Hygiene. Am Ende der zwölf Monate wird die gemeinsame Zeit mit einer einwöchige Bildungsfahrt abgeschlossen. In diesem Jahr geht es für die FSJler nach Berlin, Dresden und Krakau.