143 Radler erstrampeln 1000 Euro für den Jugendtreff New Point

In Bad Schussenried haben sich 143 Leute warmgeradelt für die Tour de Barock am Sonntag. Das war bis jetzt die Rekordbeteiligung bei den „Warm-up“-Touren der Volksbank Ulm-Biberach.

Diese hatte in sechs Städten zum Warmradeln aufgerufen und dafür Spenden für lokale Projekte ausgelobt. In Bad Schussenried fließt die maximale Summe von 1000 Euro, und zwar an den Jugendtreff New Point. Dieser muss seine derzeitigen Räume im Gebiet Metzgergässle aufgeben und die Sozialarbeitern Nisha Burth sagte, das Geld solle in Möbel für den neuen, noch unbekannten Standort investiert werden. Konkret denkt sie daran, Material anzuschaffen und die Kinder und Jugendlichen selber Palettenmöbel herstellen zu lassen.

Wenn dann noch Geld übrig sein sollte, findet sich sicher noch manches, was im neuen Heim benötigt wird. In der Regel halten sich immer, wenn der Jugendtreff New Point geöffnet hat, 25 bis 30 Jugendliche für kürzere oder längere Zeit dort auf.