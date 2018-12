120-jährige Familientradition der Bäckerei Straub endet

Mit der Übergabe der Bäckerei Straub an eine jüngere Generation endet am 5. Januar in Bad Schussenried eine knapp 120-jährige Familientradition. Bäckermeister Paul Straub (70) tritt nach gut 55 Berufsjahren zum Jahresende in den Ruhestand. Als „Vennys Altdeutsches Backhaus“ führen Venita und Thomas Möbius den Handwerksbetrieb in der Wilhelm-Schussen-Straße 44 weiter. Ab 6. Januar gibt es hier erstmals einen Verkauf an Sonn- und Feiertagen.

Befragt nach der Straubschen Bäckertradition muss der Enkel des Gründers weit zurückrechnen. „Mein Großvater Joseph Straub hat unsere Bäckerei im Jahr 1900 eröffnet, 1930 errichtete er das Gebäude am heutigen Standort und 1978 habe ich das Geschäft dann von meinem Vater Paul Straub übernommen“, gibt Paul Straub kurz vor Übergabe seines Handwerksbetriebes an eine neue Bäckerfamilie Einblicke in die eigene Familienchronik.

Der zweifache Vater und dreifache Großvater führte sein Geschäft fast ein halbes Jahrhundert mit „Herz und Hand“ – so wie er es ab 1962 in der elterlichen Backstube erlernt hat. Selbstredend also, dass der erfahrene Bäckermeister und seine Mitarbeiter bis heute auf fertige Backmischungen verzichten, den Teig in einer 50 Jahre alten Knetmaschine verarbeiten, die beliebten Brezeln von Hand in die Lauge tunken und die „Springerle“ zu Weihnachten nach einem Uralt-Rezept des Opas herstellen.

Deshalb fällt auch seine Antwort darauf, was sich in knapp 60 Jahre Berufsleben als Bäcker alles verändert habe, kurz aus: „Gar nichts!“, sagt Paul Straub nur, nimmt das Wellholz in die Hand und rollt den Hefeteig zum flachen Fladen aus. Sein Nachfolger übernimmt die Fladen, formt mit der flachen Hand dünne Rollen aus dem Teig und fertigt daraus kunstvoll kleine Zöpfchen. Hier wird also auch künftig mit „Herz und Hand“ gearbeitet.

Der angehende Ruheständler ist froh, dass er mit dem Ehepaar Möbius geeignete Nachfolger gefunden hat für seinen über Jahrzehnte hinweg mit großer Hingabe geführten Betrieb. Schon seit einigen Wochen arbeiten Straub und Möbius gemeinsam in der Backstube und produzierten hier mit dem langjährigen Gesellen Heiko Hennig auch die Weihnachtsbäckerei. „Ich stehe seit 30 Jahren in meinem Beruf, bin Bäcker und Konditor aus Leidenschaft“, strahlt der Handwerker Thomas Möbius, für den fertige Backmischungen oder Teigrohlinge aus Polen ein „no go“ sind. Stattdessen nimmt er selbst gezüchteten Sauerteig in die Hände.

Gebürtig stammt er aus Niedersachsen, gewann schon zwei Mal die Deutsche Meisterschaft im Bäckerhandwerk und auch im Ausland hat er Berufserfahrungen gesammelt. So reiste er unter anderem nach Hongkong und Dubai. Auf Bali lernte er seine Frau Venita kennen und nach fünf gemeinsamen Jahren kehrte das Paar zurück nach Deutschland. Nun haben die beiden in Bad Schussenried nicht nur eine neue Heimat, sondern vor allem auch eine spannende berufliche Herausforderung gefunden.

Verändern möchte der Bäckermeister aber nicht viel in „Vennys Altdeutschem Backhaus“, wie die Bäckerei Straub ab 2019 heißen wird. „Wir wollen nicht so viel wie möglich machen, sondern wir wollen alles so gut wie möglich machen“, betont Möbius. Daher übernimmt er auch die komplette Belegschaft von seinem Vorgänger und behält die etablierten Öffnungszeiten bei. „Neu ist nur der Sonntagsverkauf ab 6. Januar - das erwartet die Kundschaft heute einfach, dass es frische Brötchen gibt zum Frühstück sowie Kuchen und Torten.“