Der FV Bad Schussenried spielt in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga. Die 1:2-Niederlage gegen die TSG Ehingen reichte aufgrund des besseren Torverhältnisses zur Meisterschaft in der Bezirksliga Donau und damit zum Aufstieg. Den Ehingern bleibt nun noch die Chance, über die Relegation ebenfalls aufzusteigen. In der ersten Runde treffen sie am Mittwoch (18 Uhr) in Altshausen auf den Vizemeister der Bezirksliga Bodensee, den TSV Heimenkirch.

Siegessprünge, Umarmungen, Jubelstürme, violette Rauchbomben, sehr viel Bier, artige Gratulationen des Gegners und auch die eine oder andere Freudenträne prägten die Minuten nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Dennis Wahl im Schussenrieder Zellerseestadion. Die Mannschaft, Trainerteam und auch der Spielleiter des FV Bad Schussenried feierten die Meisterschaft. „Die Mannschaft und alle drum herum haben sich das verdient“, fasste Stefan Buck zusammen. Unter dem Strich sei man eben das konstanteste Team der Liga gewesen, auch wenn man das letzte Spiel gegen Ehingen gern noch gewonnen hätte. Vor sechs Jahren hatten die Violetten zuletzt eine Meisterschaft in der Bezirksliga und den Aufstieg in die Landesliga feiern können. „Dieses Team ist in der Breite stärker und hat eine gute Chance, in der Landesliga zu bestehen“, so Buck.

Mit einigen neuen Spielern sei man in guten Gesprächen, die dem Team helfen können. Konkrete Namen wollte Buck noch nicht verraten. Neu ist in der kommenden Saison auf jeden Fall der Trainer: Daniel Amann vom SV Mochenwangen wird Meistertrainer Arndt Schlichtig ablösen. „Der Aufwand ist mir einfach zu groß geworden“, begründete Schlichtig seinen Schritt, mindestens ein Jahr als Trainer zu pausieren. Zudem solle man aufhören, wenn es am schönsten ist.

Das könnte sich Roland Schlecker auch denken, wenn er am 23. Juni nach der endgültigen Entscheidung in der Relegation dem FV Bad Schussenried mit der TSG in die Landesliga folgt. „Wir konzentrieren uns jetzt auf Heimenkirch, haben heute nach der Pleite gegen Hohentengen Selbstvertrauen getankt.“ Auch Schlecker wird nach dieser Saison eine Pause als Trainer einlegen. Die Chancen sind intakt für die TSG. „Wir haben heute Charakter gezeigt und freuen uns auf die Relegation“, sagte Kapitän Marc Steudle und Daniel Topolovac fügte hinzu: „Es ist alles offen. Wir haben es in der eigenen Hand.“

Ehingen hatte in Zellerseeestadion gezeigt, warum es gute Karten hat in der Relegation. Die TSG war die bessere Mannschaft über die 90 Minuten und gewann verdient dieses Spiel durch die Tore der beiden Einwechselspieler Matthias Soukup (62.) und Ivan Ivanic (89.), auch wenn Jan Dehmel schon vor vor der Pause noch zwei hochkarätige Möglichkeiten für den neuen Meister vergeben hatte. Zwischenzeitlich hatte Felix Bonelli mit seinem 38. Saisontreffer zum 1:1 für die ersten Jubelarien bei den meisten der 500 Zuschauer gesorgt (80.).

„Jetzt wird erst mal Party gemacht und gefeiert“, kündigte der Schussenrieder Stürmer an, der vor der Saison zusammen mit Keeper Florian Harsch und Simon Kraft vom FV Ravensburg II zu den Violetten gewechselt war. „Dieses Trio war schon einer der entscheidenden Gründe für den Titelgewinn, aber auch anderen Spieler wie etwa Routinier Martin Schmid, der sein letztes Spiel für Schussenried bestritt, oder auch Youngster Stephen Liebhardt haben großen Anteil an dieser positive Entwicklung“, stellte der scheidende Coach fest. Inzwischen hatte Arndt Schlichtig schon die nächste Bierdusche mit einem Lächeln genossen.