100. Wetterstation im Messnetz der Wetterwarte Süd geht in Amtzell in Betrieb

Mit Amtzell begrüßt die Wetterwarte Süd die 100. Wetterstation in ihrem Messnetz. Und diese Gemeinde hat es sich laut Wetterwarte auch wirklich verdient, denn sie habe sich sehr engagiert um die Einrichtung einer Wetterstation bemüht, allen voran Bürgermeister Clemens Moll. Selten sei die Realisierung so rasch und unkompliziert von statten gegangen, sodass Timo Riedel, der technische Leiter der Wetterwarte Süd, mit tatkräftiger Unterstützung von Hartmut Alender und seinen Mitarbeitern die Station in wenigen Stunden aufbauen und ans Netz anschließen konnte. Damit unterhält die 1968 gegründete Organisation zusammen mit den zusätzlich rund 130 Niederschlagsstationen in ihrem Verbreitungsgebiet, das vor allem die südliche Hälfte Baden-Württembergs und Teile Ostbayerns umfasst, nach eigenen Angaben das weltweit engmaschigste Messnetz.

Darüber berichtet auch die Landesschau Baden-Württemberg in ihrer Sendung am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr. Im Gespräch mit dem Landesschau-Wetterreporter Harry Röhrle erläutert der Gründer und Leiter der Wetterwarte Süd, Roland Roth, die Funktion sowie Sinn und Zweck solcher Wetterstationen.

Die vollautomatische Messstation erfasst alle wichtigen Wetterparameter wie Temperatur, Windstärke und Windrichtung, Luftfeuchte, Luftdruck, Niederschlag und Sonnenscheindauer. Damit sie auch im Winter bei Schneefall die Niederschlagsmenge erfasst, verfügt sie zudem über eine eingebaute Heizung.

Nicht nur aufgrund der sich verändernden Klimabedingungen mit unverkennbar zunehmenden Starkregen- und Sturmereignissen ist es für jede Gemeinde laut Wetterwarte wichtig, eine eigene Wetterstation zu haben, um im Schadensfalle Messwerte darstellen und belegen zu können. Es mache auch Sinn, wenn auf der gemeindeeigenen Internetseite tatsächlich Echtwerte dargestellt würden und keine von Computern generierten Wetterdaten. Und letztlich sei es keine schlechte Werbung für die Kommune, mit diesen Werten auch im Messnetz der Wetterwarte Süd präsent zu sein. Je nach Ausstattung der Wetterstation ist mit Anschaffungskosten von 1500 bis 2000 Euro zu rechnen, zuzüglich der Kosten für Installation und Aufbau.