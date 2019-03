100.000 Euro für Bürosanierung: Kommunalaufsicht entlastet Bürgermeister

Bad Schussenrieds Bürgermeister Achim Deinet ist offiziell aus dem Schneider. Deinet wurde von der Kommunalaufsicht im Landratsamt Biberach entlastet, die ihre Untersuchung zur Sanierung des Amtszimmers des Bürgermeisters jetzt abgeschlossen hat.

Grund für die Entlastung ist die nachträgliche Genehmigung des Vorgehens von Achim Deinet durch den Gemeinderat im Oktober vergangenen Jahres.

Deinet hatte sich in dieser Sitzung auch öffentlich dafür entschuldigt, das Gremium zu spät über die entstandenen höheren Kosten informiert und das Einvernehmen darüber im Gemeinderat eingeholt zu haben. Zudem hat es nach Auffassung der Kontrollbehörde bei den Schreinerarbeiten/Trockenbau deutliche Überschreitungen der Ausgabenkompetenz des Bürgermeisters gegeben. Deinet hatte dies in seiner schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Landratsamt eingeräumt. Allerdings seien diese Kosten unvorhersehbar angestiegen.

Ein Blick in das frisch sanierte Amtszimmer des Schussenrieder Bürgermeisters Achim Deinet mitsamt dem großen Monitor, über dessen Notwendigkeit gestritten wurde. (Foto: Katrin Bölstler)

Auf Veranlassung des Bürgermeisters wurden im Frühjahr des vergangenen Jahres sein Büro samt Vorzimmer im Rathaus saniert. Ursprünglich sollten die Arbeiten im März 2018 zehn Tage dauern. Genau in diese Zeit hatte Deinet eine Woche Urlaub gelegt.

Genau in dieser Phase hätten sich die technischen Schwierigkeiten während der Sanierung ergeben, sagt Deinet.

Wegen nicht vorhersehbarer Mängel der vorhandenen Bausubstanz verlängerte sich das Vorhaben bis Mitte April. Vor allem aus diesem Grund verteuerten sich die Ausgaben von der ursprünglichen Kostenschätzung mit 25 000 bis 30 000 Euro auf dann insgesamt mehr als 102 000 Euro.

Nachdem die Kosten erst im Juli zusammengestellt werden konnten, unterrichtete die Gemeindeverwaltung Mitte August 2018 die Ratsmitglieder. Zudem hatte sich Deinet noch ein Diensthandy für mehr als 1000 Euro angeschafft.

Daraufhin beantragte die FUB/BL-Fraktion im Rat, dass die Angelegenheit im Gemeinderat diskutiert werden müsse. In dieser öffentlichen Sitzung vom 18. Oktober vergangenen Jahres missbilligte der Gemeinderat die Vorgehensweise des Bürgermeisters, der sich dafür öffentlich entschuldigte.

Der Gemeinderat genehmigte aber nachträglich die Mehrausgaben und schränkte für die Zukunft das Ausgabenvolumen ein, über das der Bürgermeister selbst entscheiden kann.

Die Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung sind für das Landratsamt nachvollziehbar, da sie wohl nicht das örtliche Preisniveau in Bad Schussenried überschreiten. Somit ist nach Auffassung der Behörde ein offenkundiger Verstoß gegen den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz weder feststellbar noch in dieser Hinsicht ein Schaden bezifferbar.

Zu diesem Schluss der Kommunalaufsicht trägt ein Gutachten eines unabhängigen Bausachverständigen bei, das die Stadt auf Forderung der Kommunalaufsicht vorlegen musste. Unter anderem wurde ein Multifunktionsmonitor vom Bürgermeister im Oktober 2017 rechtmäßig angeschafft.

Die Mittel dafür standen im Haushalt 2017 zur Verfügung und er durfte ihn nach der Hauptsatzung auch kaufen. Es brauchte dafür keine Zustimmung des Gemeinderats.

Auch deshalb seien Regressforderungen an den Bürgermeister nicht haltbar, zumal der Rat das Verhalten des Bürgermeisters nachträglich genehmigte, wies es das Landratsamt in seiner Beurteilung mehrfach feststellte. „Für mich ist die Sache damit erledigt“, sagte Deinet in einer sehr kurzen Stellungnahme in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Er habe sich für das späte Informieren des Gemeinderats öffentlich entschuldigt. Das sei aber auch das Einzige, was er sich selbst vorzuwerfen habe.

Der Bürgermeister muss aber künftig Verträge zwingend schriftlich abschließen. Darin sind insbesondere die Leistungen so klar und eindeutig wie möglich zu beschreiben, um ähnlichen Vorfällen nicht Vorschub zu leiste, so die Kommunalaufsicht.

Die Sanierung des Bürgermeister-Büros in Bad Schussenried war dringend notwendig, darin sind sich alle einig. Zuletzt wurde hier in den 60ern saniert. Dass die Sanierung aber insgesamt mehr als 100.000 Euro gekostet hat, finden nicht alle Schussenrieder gut. Der Gemeinderat kritisiert, dass das Gremium zu spät in das Vorhaben einbezogen wurde. Um sachlich über das Thema zu diskutieren hat Bürgermeister Achim Deinet am Montag seine Tür für interessierte Bürger geöffnet.