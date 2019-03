Zusammen kochen und dabei locker über die Kommunalwahl ins Gespräch kommen: Das ist das Ziel der Politdinner, die in den nächsten Wochen überall im Landkreis Biberach veranstaltet werden. Die erste Veranstaltung, bei der Politiker und Erstwähler zusammen am Herd standen, gab es diese Woche an der Jakob-Emele-Realschule in Bad Schussenried. Veranstalter ist der Kreisjugendring.

„Wir wollen die Berührungsängste zwischen Jugendlichen und Entscheidungsträgern abbauen“, sagt Oliver Nessensohn, Leiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Bad Schussenried, der die Aktion vor Ort betreut. Um das Projekt bekannt zu machen, hatte er vorab die Jugendvertreter der Vereine kontaktiert und Jugendliche direkt angesprochen. „In Kooperation mit der Stadt haben wir dann noch die Gemeinderäte eingeladen“, berichtet er. „Wir haben gezielt einige Schüler der zehnten Klasse angesprochen, da diese mit 16 das erste Mal bei der Kommunalwahl wählen dürfen“, erläutert Manuel Scheitler, Schulsozialarbeiter an der Realschule. Es sei wichtig, auf junge Menschen aktiv einen Schritt zu gehen, erst dann könne sich ein Interesse an Politik entwickeln.

Anfangs teilen sich die zehn Jugendlichen zusammen mit den Lokalpolitikern und den Jugendbetreuern in vier Arbeitsgruppen auf. Jede kümmert sich um einen Teil des Menüs. Gekocht werden Spaghetti mit einer Gemüse-Tomatensoße und dazu gibt es gemischten Salat und Obstsalat als Dessert. „Mich interessiert, ob die Klassenzimmer der Drümmelbergschule renoviert werden, das wäre nötig“, sagt der 16-Jährige Alex Kruschinski. Er werde auf jeden Fall im Mai wählen gehen. „Ohne das Politdinner hätte ich vielleicht gar nicht mitbekommen, dass Kommunalwahlen sind“, sagt er. In seinem Freundeskreis werde allerdings schon darüber gesprochen, was Stadt und Landkreis für Jugendliche tun würden.

Direkter, ungezwungener Kontakt

Alex Kruschinksi bereitet zusammen mit der 16-jährigen Lina Weiß und Gemeinderätin Angelika Wiedmer den Obstsalat vor. „Ich finde, das Politdinner ist eine tolle Idee. Die Atmosphäre ist locker und entspannt“, meint Wiedmer. Dem pflichtet ihr Fraktionskollege Wolfgang Dangel bei. „So können die Jugendlichen erleben, dass auch wir Gemeinderäte ganz normale Menschen sind“, sagt er. Gemeinsam mit ihm bereiten die beiden 18-Jährigen Serkan Sock und Adrian Hohn den gemischten Salat zu. „Kommunalpolitik ist wichtig, weil uns die Entscheidungen unmittelbar betreffen“, erläutert Adrian Hohn. Der 18-Jährige möchte die Gemeinderäte im Verlauf der Veranstaltung fragen, wo das neue Jugendhaus gebaut werde. Die 16-jährige Nicole Spasova glaubt nicht, dass das Politdinner mehr Jugendliche zum Wählen motiviert. „Unter meinen Freunden ist die Wahl überhaupt kein Thema“, berichtet sie. Trotzdem findet sie es gut, einen Einblick in die Kommunalpolitik zu bekommen. Wie die Stimmabgabe speziell bei der Kommunwahl funktioniert, erklären die beiden Vertreterinnen des Kreisjugendrings nach dem Essen. Maria Wiedergrün und Svenja Link verdeutlichen das Panaschieren und Kumulieren. Sie wollen in den nächsten Wochen die jungen Menschen im Landkreis fit für die Wahl machen. „Uns geht es darum, mit einem niederschwelligen Angebot wie dem Kochen, Politiker und Jugendliche dazu zu bringen, sich auszutauschen“, erklärt Maria Wiedergrün, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings. Gerade in ländlichen Gemeinden des Landkreis sei es ohne offene Jugendarbeit oft schwierig für Jugendliche, Probleme direkt anzusprechen. „Die Kommunalpolitik bietet jungen Menschen Möglichkeiten direkt in ihrer Gemeinde anzusetzen und von ihrem Mitspracherecht Gebrauch zu machen“, erläutert sie.