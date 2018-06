0:3-Auswärtsniederlage für Bad Schussenried

Der FV Bad Schussenried hat sein Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga Donau beim FC Laiz mit 0:3 verloren. Zunächst war die Partie ausgeglichen, jedoch ohne große Torchancen.

Im Anschluss an den Platzverweis wurde der FCL besser. Markus Marquard erzielte das 1:0. Schussenried konnte trotz Unterzahl recht lange mithalten, erst in der Schlussphase bauten die Gäste deutlich ab. Nutznießer waren die Gastgeber, die in der letzten Viertelstunde mit zwei Treffern restliche Zweifel am Laizer Sieg beseitigten.

„Unser Torwart war heute fast beschäftigungslos. Gegen Ende war dann die Überzahl klar bemerkbar, so geht der Sieg auch in der Höhe absolut in Ordnung“, berichtete Laiz’ Sportvorstand Michael Winkler nach dem Aufeinandertreffen.

Tore: 1:0 Markus Marquard (23.), 2:0 Daniel Lauria (77.), 3:0 Sascha Kessel (87.). Rote Karte: Alexander Wiest (15. FVBS).