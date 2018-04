Eine 0:2-Niederlage gegen den SV Bad Buchau hat der FV Bad Schussenried am Donnerstagabend in der Fußball-Bezirksliga Donau einstecken müssen. Für die Gäste aus Bad Buchau erzielte Fabian Baur beide Treffer (17., 90.+2). „Eigentlich nichts“, wollte Schussenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck zum Spiel sagen. „Alles, was wir am Sonntag richtig gemacht haben, haben wir heute falsch gemacht“, sagte er dann doch. Vor dem 0:1 vertändelte die Schussenrieder Abwehr im Spielaufbau den Ball, Fabian Baur netzte ins lange Eck ein, vor dem 0:2 verteidigte das Heimtwam schlecht bis gar nicht und Fabian Baur sagte abermals „danke“. Außerdem mussten die Schussenrieder zwei Platzverweise verkraften. Tobias Kling sah die Gelb-Rote Karte, Sebastian Wildenstein bekam nach einen Foulspiel gar die Rote Karte gezeigt.

Weiter geht es für den FV Bad Schussenried bereits am Sonntag, 15 Uhr, beim FV Schelklingen-Hausen. Die Gastgeber sind Vorletzter, Schussenried Zehnter. Im vergangenen Jahr siegten die Platzherren mit 3:1. Die aktuelle Rückrundenbilanz spricht aber für den Gast. Schelklingen erspielte sich erst einen Zähler aus fünf Spielen, die Gäste brachten es immerhin auf sieben Punkte.