Zwischen Vergangenheit und Zukunft

Vor 300 Jahren weihte der damalige Bischof Ferdinand Konrad von Waldegg die Pfarrkirche in Ahlen ein. Am Sonntag zelebrierte Weihbischof Dr. Johannes Kreidler dieses Kirchenjubiläum. Dabei gab es nicht nur von ihm deutliche Worte zur Zukunft der Kirche. Auch Ortsvorsteherin Conny Krug zeigte ihre Wünsche auf.

Zu Beginn des Festgottesdienstes begrüßte Karl Renz, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates, Ehrengäste aus nah und fern, darunter die ehemaligen Gemeindepfarrer Max Stark und Ernst Rieger, Altbürgermeister Wolfgang Dahler sowie Charly Aßfalg, der Jahrzehnte lang den Kirchenchor leitete. Sodann blickte Karl Renz in die Zeit zurück, als Ahlen knapp 100 Einwohner hatte und die alte Kirche zu klein wurde. Er erinnerte an Pfarrer Kaz, der den Kirchenneubau wagte, und damit ein Gotteshaus schaffte, das bis heute ausreichend Platz bietet und als Begegnungsort einer lebendigen Gemeinde genutzt wird. Karl Renz bedankte sich auch dafür, dass vor gut einem Jahr mit Pater Georg die Zeit der Pfarrervakanz beendet werden konnte.

Weihbischof Kreidler gratulierte der Kirchengemeinde Ahlen zu ihrem Kirchenjubiläum, übermittelte Grüße und Glückwünsche von Bischof Gebhard Fürst und sagte: „Ein Jubiläum feiern wir im Schnittpunkt von Vergangenheit und Zukunft.“

Dass dem Weihbischof die Zukunft der Kirche sehr am Herzen liegt, zeigte sich in seiner engagierten Predigt. Dr. Kreidler sprach von einer Kirchengemeinde der Zukunft, die zwei Säulen in ihrer Baustruktur hat - eine kommunikative Architektur in Form einer Gemeinschaft untereinander und eine solide Statik mit dem Erlöser Jesus Christus als Grund- und Eckstein. Er grenzte sich damit deutlich von all denjenigen ab, die die Kirche als Architektur eines „kirchlichen Bollwerkes des Heils“ missbrauchen. Weihbischof Kreidler wörtlich: „Die Architektur der christlichen Gemeinde besticht durch offene Räume und offene Türen. Offenheit für die Vielfalt der Menschen und deren vielfältigen Lebenssituationen. Besonders die, die an ihrem Leben zu leiden haben, müssen uns am Herzen liegen.“ Dr. Kreidler verwies nicht nur auf materielle Ungerechtigkeiten, sondern auch auf einen „immensen, oft verborgenen Notstand des Emotionalen“. Er appellierte daran, die helfende und erlösende Dimension des Glaubens erfahrbar zu machen. Daran könnten sich alle beteiligen, gerade jetzt, im Advent. Zum Abschluss seiner Predigt stellte der Weihbischof fest: „Ihr 300-jähriges Kirchenjubiläum bindet Vergangenheit und Zukunft zusammen. Der Blick zurück macht uns dankbar. Doch wer nur aus der Vergangenheit lebt, wird bald aus dem Archiv leben. Wer anderseits nur im Vorgriff auf die nächste Zukunft lebt, wird in unserer schnelllebigen Zeit vom nächsten Trend umgehend überholt.“ Deshalb, so die Überzeugung des Weihbischofs, werde etwas gebraucht, das zeitlos gilt und dennoch Raum für Aufbrüche und neue Schritte lasse und das sei für ihn das Evangelium von der Liebe Gottes in Jesus Christus, dem Erlöser. Im Horizont der Erlösung könnten alle wahrhaft feiern sowie mutig und zuversichtlich Schritte in die Zukunft gehen.

Wie so ein Weg in die Zukunft aussehen könnte, zeigte Ortsvorsteherin Conny Krug anhand der Geschichte von der Weisheit der Fischer. Auf die Frage, weshalb Jesus einem Fischer wie Petrus die Leitung der Kirche anvertraute, folgt dort die Antwort: „Wer sich an Land bewegt, baut eine Straße, asphaltiert sie und nutzt diesen Weg immer wieder. Ein Fischer aber sucht die Fische dort, wo sie sind. Deshalb sucht er jeden Tag einen neuen Weg. Ihm kommt es darauf an, die Fische ausfindig zu machen. Es kann ja sein, dass der Weg von gestern nicht zu den Fischen von heute führt.“ Conny Krug zeigte einen Weg in das „hier und jetzt“ und bedankte sich nicht ohne Grund für das herausragende Miteinander in Ahlen. Hier könne sich jeder auf jeden verlassen.

Genau das schätzt auch Pater Georg sehr. Er bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Kirchenjubiläums beigetragen hatten. Ein besonderes Lob gab es für die Organistin Gertrud Karnik und den Kirchenchor, der unter der Leitung von Kerstin Hensler den Festgottesdienst musikalisch gestaltete und dabei zeigte, auf welch hohem Niveau gesungen werden kann.

Beim anschließenden Gemeindefest im Gemeindesaal arbeiteten die Mitglieder vom Kirchengemeinderat, Ortschaftsrat, Kirchenchor und der Freiwilligen Feuerwehr Hand in Hand. Sie kümmerten sich um die Bewirtung und ein Ambiente, das zum Verweilen einlud. Dies wurde von allen dankbar angenommen. Keiner ließ es sich nehmen, das Kirchenjubiläum als Schnittpunkt von Vergangenheit und Zukunft ausgiebig zu genießen.