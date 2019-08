Zweite Auflage für das Federsee-Sommerfest

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr geht das Federsee-Sommerfest in eine neue Runde: Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August, soll auf dem Marktplatz in Bad Buchau ordentlich gefeiert werden. Neben verschiedenen kulinarischen Angeboten erwartet die Besucher Stimmungsmusik. Der Erlös geht an das „Haus mit Herz“ in Bad Buchau und den Förderverein Federsee, der Jugendliche bei der Ausbildung in Sport und Musik unterstützt. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.

Schon am Freitag, 23. August, soll es richtig los gehen. Nach der Eröffnung um 16 Uhr steht dann ab 19 Uhr der Auftritt von „Geri, der Klostertaler“ an.

Wer wird Sommer-Schlagerstar?

Der Samstag, 24. August, beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Für Unterhaltung an diesem Tag sorgen Schlagersängerin Heike Renner, DJ Samba und die Caribbean Steelband Kolibris. Ab 19 Uhr steht die Partyband „Hautnah“ auf der Bühne. Außerdem können die Gäste ihr Losglück herausfordern.

Mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr startet auch der Sonntag, 25. August. Heike Renner wird hier erneut zu hören sein, außerdem die „Original Quetscharmoniker“. Ab 13 Uhr sucht die Festgesellschaft den Sommer-Schlagerstar. Jeder, der bei dem Wettbewerb mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an schlagerpop@web.de anmelden. Der Gewinner bekommt die Möglichkeit, seine Musik professionell produzieren zu lassen und bundesweit zu präsentieren.