Zwei Lebenswelten ganz nah beieinander

Das Februar-Blatt des Kanzacher Jubiläumskalenders ziert die älteste und die jüngste Einwohnerin in fröhlicher Vertrautheit. Und dennoch: Unterschiedlicher könnten die beiden Lebenswelten nicht sein, in die Annemarie Mitte der 1920er Jahre und Mathilda im Jahr 2018 geboren wurde.

Damals, nur wenige Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs und dessen Nachkriegswirren, suchte man neue Wege. Technik und Wirtschaft kamen schnell voran. Friedrich Ebert wurde der erste Reichspräsident der Weimarer Republik mit der ersten demokratischen Verfassung Deutschlands. „Die goldenen Zwanziger“ beflügelten die Kunst; Jugendstil und Art Déco, Surrealismus, das Bauhaus, Paul Klee und viele andere. Josephine Baker tobte im leichten Bananenkostüm über die großen Bühnen und Marlene Dietrich war „von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“.

Doch diese große Welt war für Annemarie damals ganz weit weg – im Gegensatz zu Mathildas globaler Welt, die über die digitalen Medien jede Information aus allen Ecken der Welt zeitgleich bekommt, so dass sie schneller weiß, was zum Beispiel der amerikanische Präsident vor einer Minute in sein Smartphone getippt hat als das, was zwei Straßen weiter passiert. Bei so viel Fern-Sehen hat man heute das Nah-Sehen oft aus den Augen verloren.

Dafür war die kleine Welt für die Kanzacher Kinder in den 1920er-Jahren riesengroß. Den Kindern hat das ganze Dorf gehört, das Bächle Kanzach, die Wälder und der Blinde See. Einen Kindergarten gab es damals noch nicht; es war auch nicht nötig, denn die meisten waren Bauern, Handwerker und auch Geschäftsleute, die ihr Tagwerk am Ort verrichteten. Überall war die Kinderschar unterwegs. Beim Schmied Hospach, wenn er Pferde beschlug, beim Schreiner Herwanger, wenn er Holz bearbeitete, beim Landmaschinen Kröll, wenn er Landmaschinen oder sogar die ersten Schlepper reparierte. Schon beim Zuschauen lernten die Kinder beim Korbmacher, wie Haselnussruten zu Körben geflochten, oder beim Küfer, wie die neuen Mostfässla gefertigt wurden. Dabei wurde schon das eine oder andere Mal ein Fassreifen stibitzt, den man dann die Straße entlang vor sich hertrieb. In der Mühle konnte man mit dem offenen Pater-Noster-Aufzug bis hinauf unters Dach fahren. An Sicherheitsvorkehrungen hat damals niemand gedacht, was heutzutage unvorstellbar wäre. Ihr „Fernseher“ waren die Wolken; stundenlang konnten sie in den Wiesen liegen und in den vorüber ziehenden Wolken, Fantasiegebilde, Tiere, Hexen, Schlösser und vieles mehr entdecken. Diese Wiesen waren so hoch, voller Blumen, Pflanzen, Schmetterlingen und Heuschrecken, dass man, wenn man am Boden lag, von außen nicht gesehen werden konnte. Und wenn man Durst hatte, hat man eben ein Sauerampferblatt gekaut.

Und dennoch, es war nicht nur das Paradies für Kinder. Schon von klein auf war man in die alltäglichen Arbeiten in Haus und Hof mit eingebunden. Im Hausgarten, beim Rübenhacken, Kartoffellesen, Viehhüten oder beim Sammeln von Himbeeren, Brombeeren und Hagebutten im Wald. Viele mussten schon im Stall helfen, bevor sie zur Schule gehen durften Der Schulweg selbst konnte oftmals sehr lang sein, vor allem dann, wenn die Kanzach Hochwasser führte und die kleine Holzbrücke unpassierbar war. Dann musste zu Fuß, ob sommers oder winters, der Umweg über den Seelenwald oder den Volloch gewählt werden. Gerade die Kälte hat Annemarie in schrecklicher Erinnerung. Wie sehr hätten sie im Winter immer gefroren, trotz mehrfach übereinanderliegender Kleidung. Und wer kennt heutzutage noch die Eisblumen an den Fenstern, denn geheizt wurde damals nur in der Küche und in der Stube.

Kaum mehr Leben auf der „Gass“

Vor allem aber: Kinder hatten zu gehorchen! Undenkbar, dass das Nein eines Kindes überhaupt gehört worden wäre; im Gegenteil, das hätte sogar oftmals schmerzhafte Reaktionen hervorgerufen, sowohl von den Eltern aber auch von anderen. Die Kontrolle über das gute Verhalten ging weit über das Elternhaus hinaus: „Mach mir jo koi Schand!“ war ein oft gehörter Satz.

Heutzutage sieht man während des Tages nur noch wenige Menschen auf der „Gass“. Das Leben ist getaktet und zwischen Arbeits- und Freizeit streng getrennt. Nicht nur die meisten Eltern verlassen das Dorf am frühen Morgen, um andernorts ihrer Arbeit nachzugehen. Mathilda und ihre Altersgenossen haben das Glück, dass sie noch in ihren Kanzacher Kindergarten gehen können, aber schon mit Eintritt ins Grundschulalter müssen auch sie den Schulweg mit dem Bus antreten. Oft kommen sie erst am späten Nachmittag wieder heim, vor allem, wenn sie weiterführende Schulen besuchen.

Ja, und wenn die Eltern heimkommen, haben sie meist die gesamten Einkäufe in den umliegenden Städten erledigt, denn am Ort gibt es keine Möglichkeit mehr einzukaufen. Das Warenangebot ist unerschöpflich und kennt außer Lebkuchen, Nikoläusen oder Osterhasen keine Jahreszeiten mehr. Erdbeeren an Weihnachten oder frische Bohnen mitten im Winter – kein Problem. Vieles kommt per Schiff oder Flugzeug aus allen Teilen der Welt. Wenn Annemarie und ihre Freunde bereits der Schatten eines Zeppelins, der über Kanzach flog, für andächtiges Staunen sorgte, gehören Flugzeuge heute zu den normalen Verkehrsmitteln. So kann auch Mathilda vielleicht eines Tages – wenn ihre Eltern einen günstigen Flug bekommen – morgens in Kanzach frühstücken und schon in Mallorca zu Mittag essen. Solange, also ungefähr drei Stunden, haben damals die Kinder gebraucht, um ihren Ausflug zum Bussen per Fuß zu bewältigen. Das Gehen selbst ist zum Walking geworden und gehört wie vieles andere zum Lifestyle, der in Gruppen oder Sportvereinen praktiziert wird.

Doch auch wenn vieles ganz anders ist – eines wird bleiben: Kanzach wird ihre Heimat bleiben, weil sie dort aufgewachsen sind und sie werden – wie auch alle Generationen vor ihnen – die Aufgaben meistern, die die Welt an sie stellt. Ein eindrücklicheres Beispiel als die aktuellen Schülerdemonstrationen für Klima und Umwelt könnte es nicht geben.