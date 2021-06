Zwei Gemeinden bauen an der „Kita im Grünen“

Vier frühere Hebammen der Geburtenstation am Krankenhaus in Bad Saulgau sehen die Verantwortung für die Personalmisere im Bereich der Geburtshilfe beim Klinikbetreiber Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH).

Hauptvorwurf: Es habe nicht am Interesse der Hebammen gefehlt, sondern an „nicht attraktiven Vergütungen und Arbeitsbedingungen“. Deshalb hätten offene Stellen nicht besetzt werden können. Mit dem Mangel an Fachkräften hat die SRH Anfang der Woche die „temporäre“ Schließung der Geburtshilfeabteilung in Bad Saulgau begründet.