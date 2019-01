Zwei Buchauer kandidieren in Kanzach

Am 10. Februar haben die Kanzacher die Wahl – und tatsächlich auch eine Auswahl. Denn nach Bewerbungsschluss am Mittwochabend steht fest: Zwei Kandidaten bewerben sich um die Stelle des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Federseegemeinde. Neben Klaus Schultheiß (SZ berichtete) tritt nun auch Dr. Georg Bitter aus Bad Buchau an.

Ursprünglich habe sogar noch ein weiterer Bewerber seine Unterlagen im Rathaus abgegeben, dann aber seine Kandidatur innerhalb der Bewerbungsfrist wieder zurückgezogen, berichtet Amtsinhaber Erwin Hölz: „Aber ich finde es schon erfreulich, dass wir zwei Kandidaten haben.“ Bei einem Ehrenamt sei das schließlich nicht selbstverständlich.

Und: Beide Bewerber erfüllen die Voraussetzungen, um als Bürgermeister zu kandidieren. Das hat der Gemeindewahlausschuss – bestehend aus Bürgermeisterstellvertreter Erich Reichert als Vorsitzendem, den Gemeinderäten Fritz Müller und Martin Schilling sowie Schriftführerin Kerstin Baum – nach Prüfung der Unterlagen in ihrer öffentlichen Sitzung am Mittwochabend festgestellt.

Georg Bitter wohnt wie sein Gegenkandidat Klaus Schultheiß in Bad Buchau. Der promovierte Historiker leitet ein Unternehmen für Mediendienstleistungen, das etwa Broschüren, Manuskripte und Imagefilme produziert. Bitter, der ursprünglich aus Recklinghausen stammt, war auch bei der Unlinger Bürgermeisterwahl am 7. Oktober angetreten, als einer von vier Mitbewerbern. Mit 77,8 Prozent hatte sich damals Erwin Hölz deutlich durchgesetzt. Am 5. Dezember wurde er in Unlingen offiziell in sein Amt eingesetzt.

Zum 1. April möchte Hölz deshalb das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters in Kanzach an seinen Nachfolger übergeben. Um einen raschen Übergang zu ermöglichen, habe die Gemeinde in Absprache mit dem Kommunalamt ein verkürztes Bewerbungsverfahren gewählt. Die Ausschreibungs- und Bewerbungsfrist betrage hier gerade mal die Hälfte der Zeit und sei für kleine Kommunen mit einem ehrenamtlichen Bürgermeister zulässig, erklärt Hölz. Wahltermin ist damit bereits Sonntag, 10. Februar. Sollte keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, ist für 24. Februar eine Neuwahl vorgesehen. Damit sich die Bürger ein Bild von den Kandidaten machen können, plant die Gemeinde zudem eine öffentliche Kandidatenvorstellung.

Die Stelle des ehrenamtlichen Bürgermeisters für Kanzach war seit 20. Dezember öffentlich ausgeschrieben. Der erste Kandidat hatte am Freitag, fünf Tage vor Bewerbungsschluss, seine Bewerbungsunterlagen im Kanzacher Rathaus eingereicht.