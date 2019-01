Zusammenwirken und zusammen klingen

Werke der Klassik, Filmmelodien, sakrale Stücke und zeitgemäße Kompositionen haben ein gefälliges Programm beim Kirchenkonzert in Oggelshausen gebildet. Das Gemeinschaftsprojekt des Musikvereins Oggelshausen, von Kirchenchor und Grundschulchor in der Pfarrkirche St. Laurentius und St. Agatha ist hervorragend gelungen.

Schöne Vorträge des Blasorchesters mit Dirigentin Petra Diodone waren bei der „Jupiter Hymn“ (Gustav Holst), „Nessun Dorma“ aus Puccinis Oper „Turandot“, Mozarts „Ave Verum Corpus“ und beim „Marsch der Soldaten des Robert Bruce“ (Jean Brouqiéres) zu hören. Dass sich das Orchester mit seinen Solisten nicht verstecken braucht, zeigten die Solobeiträge. So bei der effektvollen „The Walled City Suite“ des Schweizers Christoph Walter. Das Stück basiert auf der bekannten Melodie „Londonderry Air“. Die Flötistin Andrea Arnold machte bei der Suite mit einer schönen Solopassage auf sich aufmerksam. Aus Ennio Morricones Film „The Mission“ war der romantische Titel „Gabriel’s Oboe“ als Solostück für Trompete (Matthias Christ) und Orgel (Joachim Zanker) zu hören. Der Abba-Titel „The way old friends do“, eine mitreißende Pop-Ballade von Martin Scharnagl, interpretierte ein Blechbläserseptett stilsicher mit dezenter Schlagzeugbegleitung. Ausdrucksvoll und klangschön präsentierte Anja Kapitel auf dem Sopransaxofon, begleitet von Jochim Zanker am Klavier, Christina Perris Songtext „A thousand years“.

Blaskapelle und Kirchenchor intonierten gemeinsam unter anderem den dramatischen Titelsong „Conquest of Paradise“ (Vangelis), der seit der musikalischen Eröffnung von Henry Maskes letztem Boxkampf zur ergreifenden Hymne wurde.

Mit dem berühmten Jackson-Song „We are the world“ war die Stunde des Grundschulchors Oggelshausen gekommen. Mit Spannung geladen, stellten sich die 24 Buben und Mädchen zusammen mit dem Kirchenchor im Altarraum vor der Musikkapelle auf. Herzerfrischend und in glänzender Singlaune intonierte die rund 50-köpfige Sängerschar zusammen mit dem Orchester den einstigen Benefiz-Song. Die begeisterten Zuhörer im gut gefüllten Gotteshaus erklatschten eine Zugabe, die mit dem irischen Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“ gegeben wurde. Damit fand ein feinfühliges Kirchenkonzert sein Ende. Die 44 Damen und Herren des Blasorchesters unter der souveränen Leitung von Petra Diodone musizierten mit sauberer Intonation, gutem Klang und ausdrucksstarker bis zum Pianissimo führenden Dynamik. Die Sängerinnen und Sänger bestachen mit präzisem Satzgesang und homogenem, dichtem Chorklang.

Es sei eine schöne Idee, sagte Pfarrer Martin Dörflinger bei seiner Begrüßung, „dass wir mit diesem Gemeinschaftsprojekt Gott die Ehre geben“. Und: „Es ist ein gutes Zeichen, dass wir in der Gemeinde zusammenwirken und zusammen klingen“. Klaus Funk, der Vorsitzende des Musikvereins, dankte den Chorleiterinnen Gerlinde Rief-Siegle (Kirchenchor), Michaela Funk und Gabriele Jutz (Grundschulchor) für die Einstudierung der Werke und Petra Diodone für die Gesamtleitung des Konzerts mit einem Präsent.