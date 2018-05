Zur 125-Jahr-Feier nach Bad Schussenried

Die Ortsgruppe Federsee des Schwäbischen Albvereins aus Bad Buchau besucht am Sonntag, 27. Mai, die 125-Jahr Feier der befreundeten Ortsgruppe Bad Schussenried. Zu diesem Fest bietet der Schwäbische Albverein in Bad Schussenried ab 10 Uhr drei geführte Touren – Wanderungen mit sieben und fünf Kilometern Länge sowie eine Stadtführung – an. Die Wanderungen starten an der Pfarrkirche St. Magnus. Im Anschluss gibt es Mittagessen und ab 13.30 Uhr ein Programm im Bierkrugstadel. Treffpunkt in Bad Buchau ist am Haus mit Herz; von dort geht es ab 9.30 Uhr in Fahrgemeinschaften los.