In der närrisch geschmückten Festhalle der Federseeschule steigt am Fasnetssamstag, 2. März, der Seerosen- und Bürgerball der Moorochsenzunft. Ein Höhepunkt der Buchauer Saalfasnet soll es wieder werden, wenn die Akteure ein buntes Programm samt exklusiver LED-Show auf die Bühne zaubern. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Der Seerosenball beginnt um 19.30 Uhr und steht dieses Jahr unter dem Motto „Die 80er“. „Ein Feuerwerk an spritziger und abwechslungsreicher Fasnetsunterhaltung“ verspricht die Moorochsenzunft. Wie immer bestehe keine Kostümpflicht. Der „Feuerfuchs“ möchte die Ballbesucher mit einer einzigartigen LED-Show in eine exklusiv für sie erschaffene Welt entführen. Sportlicher Breakdance mit dem Aquateam & Friends soll ebenfalls was für das Auge bieten. Weitere Akteure aus den eigenen Reihen, wie die Brauchtumsgruppe, die Gardemädels und das KiBa-Team wollen ebenfalls für Abwechslung sorgen. Ein musikalisches Highlight möchte die Schalmeiengruppe „d’Riedspatzen“ aus Bad Wurzach bieten. Zu den Klängen der Band "The Wondeers & Sandy“ mit Hits der 50er bis heute kann im Anschluss an das Programm noch ausgiebig das Tanzbein geschwungen werden. Der Kartenvorverkauf läuft ab sofort bei der Postfiliale Frankenhauser auf dem Bad Buchauer Marktplatz (Telefon 07582/91223). Die Eintrittspreise für den Seerosen- und Bürgerball betragen im Vorverkauf 7 Euro und an der Abendkasse 9 Euro. Foto: privat