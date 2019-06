Zurück im „Haus am Meer“

Als ein „ganz großer Film über Vergangenheitsbewältigung sowie das Meistern der Gegenwart“ kündigt der Filmdienst Leutkirch-Urlau „Das Haus am Meer“ an. Zu sehen ist er am Dienstag, 18. Juni, in Bad Buchau. Beginn ist um 19.30 Uhr im großen Saal des Kurzentrums. Zum Inhalt: Als ihr Vater schwer erkrankt, kehren Angèle, eine berühmte Theaterschauspielerin (Ariane Ascaride) und Joseph, ein idealistischer Gewerkschaftler (Jean-Pierre Darroussin) in den kleinen Küstenort nahe Marseilles zurück, in dem sie aufgewachsen sind und in dem ihr Bruder Armand (Gérard Meylan) seit Jahren die Stellung im kleinen Restaurant der Familie hält. Zusammen müssen sie entscheiden wie es mit dem Haus, dem Restaurant und ihrem Vater weiter gehen soll.