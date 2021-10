Zunftmeister ruft Narren zum Impfen auf

Erneut hat die Hauptversammlung der Bad Buchauer Moorochosenzunft nicht am Traditionstermin am Vorabend zu Christi Himmelfahrt stattfinden können. Deswegen wurde sie nun im Saal Bad Buchau des Kurzentrums nachgeholt. Coronabedingt waren nur knapp 80 Mitglieder anwesend, haben aber Uwe Vogelgesang einstimmig im Amt als Zunftmeister bestätigt. Neben der Corona-Pandemie standen weiter noch die Wahl des Zunftrats sowie verschiedene Ehrungen im Mittelpunkt des Abends.

Zunftmeister Uwe Vogelgesang konnte im Berichtsjahr noch auf eine schöne und ausgelassene Fasnet mit dem ersten Zunftmeisterempfang des Landrats im Kurzentrum als Höhepunkt zurückblicken. Kurz nach Aschermittwoch dann brachte Corona das Vereinsleben zum Erliegen und das restliche Narrenjahr 2020 wurde in den absoluten Ruhemodus versetzt. Alle weiteren sonst üblichen größeren Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Im Herbst kam dann die Gewissheit, dass auch die Fasnet 2021 nicht in gewohntem Rahmen stattfinden kann und das geplante Gabeltreffen wurde auf das Jubiläum im Jahre 2023 verschoben. Zum Ende des Jahres konnte wenigstens eine kleine Nikolausaktion für den Narrensamen organisiert werden.

Man wolle in der Moorochsenzunft das beste aus der aktuellen Situation machen und die andauernde Pandemie auch als Chance nutzen, um Veränderungen herbeizuführen, so der Moorochsenzunftmeister. Er spricht sich für die Impfkampagne der Narrenverbände aus und ruft seine Narren auf, sich impfen zu lassen. Bei der aktuellen Impfquote sei an eine Fasnet wie die Narren sie kennen und lieben nicht zu denken.

Schriftführer Markus Grübel ergänzte das vorliegende Berichtsheft und ging auf die Entwicklung der Ballveranstaltungen ein. Sofern es im Verlauf der Pandemie wieder möglich war, wurden wieder kleinere Ausschusssitzungen abgehalten, um eine mögliche digitale Fasnet 2021 zu planen. Für die Brauchtumsgruppe unter Gyöngyi Medve und Wibke Polm war nach einigen gelungenen Auftritten während der letztjährigen Fasnet für den Rest des Jahrs ebenfalls Stillstand angesagt. Gleiches galt für die Jungnarren und auch die Gardemädels unter Nina Hirscher sowie die Minigarde, bei der Laura Grimm und Jana Glaser unterstützen, hatten für den Rest des Jahres keine Gelegenheit mehr, um zu proben oder sich zu treffen.

Säckelmeisterin Andrea Sontheimer lieferte einen sauberen Kassenbericht ab, bei dem sie auch auf die Vermögensentwicklung in der Zunft einging. Der aus den Fasnetsveranstaltungen erwirtschaftete Gewinn deckt gerade noch die anfallenden Kosten. Deswegen müssen in den kommenden Jahren verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um Kosten zu senken und Einnahmen zu erhöhen. Im von Ralf Schwegler vorgetragenen Kassenprüfungsbericht konnte der entschuldigte Kassenprüfer Jens Vogelgesang eine einwandfreie Kassenführung bestätigen.

Bürgermeister Peter Diesch nahm nun die Entlastung von Zunftmeister und Säckelmeisterin vor, die von der Versammlung einstimmig erteilt wurde. Er rief die Moorochsen dazu auf, trotz der aktuell schwierigen Bedingungen der Fasnet und dem Brauchtum treu zu bleiben. Weiter verglich er die Zunftverantwortlichen mit Seeleuten, die ein Schiff in schwieriger See zu navigieren hätten. Als Wahlleiter konnte er sogleich zur Wahl des Zunftmeisters überleiten. Bei dieser wurde Uwe Vogelgesang nach 15 Jahren in offener Wahl einstimmig für weitere zwei Jahre in seine nunmehr achte Amtszeit als Zunftmeister gewählt. Er wollte trotz Ankündigung nach dieser konfusen Fasnet jetzt nicht einfach aufhören und hofft bis zum Jubiläum auf die Treue und Unterstützung seiner Mitglieder, so der Zunftvorstand.

Bei der Zunftratswahl wurden die bisherigen Zunfträte Siegfried Grimm, Markus Grübel, Christian Günther, Carmen Sanna, Ralf Schwegler, Andrea Sontheimer, Charly Sontheimer, Petra Vogelgesang und Michael Wissussek in ihren Ämtern bestätigt. Andreas Diehm, Helmut Kohler und Fabian Zell stellten sich nicht mehr zur Wahl und wurden somit aus dem Zunftrat verabschiedet, letztere in Abwesenheit. Zunftmeister Vogelgesang gratulierte seinen Zunfträten zur Wiederwahl. Zugleich wies er bereits auf die nächste Zunftratswahl in eineinhalb Jahren hin, zu der er sich frisches und auch jüngeres Blut im Ehrenamt wünscht, um die Zunft auf dem aktuellen Niveau halten zu können. Der stellvertretende Zunftmeister, sowie Schriftführer und Säckelmeister werden laut Satzung nicht von der Hauptversammlung sondern in einer Zunftratssitzung gewählt.