Zugefrorener Federsee zieht Eissportler und Spaziergänger an

Die klirrende Kälte der vergangenen Tage, zum Teil im zweistelligen Minusgradbereich, hat inzwischen große Teile des Federsees gefrieren lassen. Hunderte Eissportler waren am Wochenende bei strahlend blauem Himmel auf dem Eis zu sehen. Zumindest die Tiefenbacher Bucht ist zugefroren und hat viele Eissportler auf die Eisfläche gezogen. Familien mit Kind und Kegel – auch der Vierbeiner gehörte dazu – waren am Sonntag beim Eissportvergnügen anzutreffen. Die spiegelglatte Eisfläche war vor allem für die Schlittschuhläufer eine tolle Sache. Für Spaziergänger verlangte der Spaziergang auf dem Eis schon etwas Gefühl und vorsichtiges Laufen. Zumindest die Tiefenbacher Bucht sei zehn bis zwölf Zentimeter dick gefroren, wusste einer der Schlittschuhprofis zu berichten, aber in Richtung Buchau und bei der Station seien große Fläche offen, was zur Gefahr werden könnte. Wenngleich einige Passanten bis an die Eiskante am offenen Wasser fuhren. Aber die meisten Eissportler gingen kein Risiko ein und hielten sich weitgehend in der Tiefenbacher Bucht auf. Bei den eisigen Temperaturen ist ein Bad im Federsee sicher alles andere als angenehm.