Zu Gast bei Rittern und edlen Damen

Bei der SZ-Aktion „Die Welt mit Kinderaugen“ haben Schüler der ersten und zweiten Klasse die Bachritterburg erkundet und sind in die Welt mutiger Ritter, edler Burgdamen, Pagen und Knappen eingetaucht. Entsprechend ihres Alters wurde für die Kinder das Projekt „Page Peregrinus“ ausgewählt, Roswitha Milbradt-Hoff betreute die Gruppe.

Eine besondere Überraschung bot sich bei der Führung durch den Wohnturm und die Vorburg, da an diesem Wochenende die Gruppe „Historia Vivens“ zu Gast auf der Burg war. So fanden sich die jungen Gäste direkt in der Lebenswelt um 1300 wieder: Ritter in ihrer Kleidung aus selbstgefertigten und -gefärbten feinen Wollstoffen, mit Beinkleidern, Gürteln, an denen reich verzierte Almosenbeutel und Essmesser befestigt waren; Damen in feinen Unterkleidern aus Leinen oder Seide und schönen Wollkleidern, die mit Fibeln und Gürteln gehalten wurden, mit Frisuren aus hochgebundenen, in Netze geflochtenen Zöpfen und Schleier.

Groß war auch das Erstaunen, als die kleinen Besucher die kurzen Betten sahen. „Waren die Menschen damals so klein?“, „Warum gab es nur ein Bett für mehrere Kinder?“ oder „Warum gab es keine Gabeln bei Tisch?“ und „Wie kann man kämpfen, wenn das Kettenhemd schon so schwer ist?“ lauteten einige der Frage. Interessiert hörten die Kinder den Ausführungen zu. Ganz begeistert waren besonders die Buben, als sie die Rüstung anziehen durften oder zuschauen konnten, wie eine echte Armbrust entsteht.

Sehr motiviert strebten danach die Kinder beim Armbrustschießen nach dem genauen Augenmaß und der Zielgenauigkeit, bevor es zum gemeinsamen Fabrizieren von Wachstäfelchen mit Griffel ging. Eifrig und konzentriert machten sie die Jungen und Mädchen daran, die Seiten fein abzuschleifen, bevor das flüssige Wachs in die Täfelchen gegossen werden konnte. „Na, das ist ja praktisch“, meinte eine kleine Teilnehmerin, „wenn man es vollgeschrieben hat, legt man es einfach in die Sonne und kann dann wieder auf eine leere und neue Tafel schreiben“. Auf die Frage, was ihm wohl am besten gefallen habe, antwortete Philip mit einem Strahlen in den Augen „Alles!“ Seinem Gegenüber allerdings hatten Helm und Schwert am meisten imponiert. Wie im Flug ging das Projekt zu Ende, was offensichtlich allen sehr viel Freude gemacht hat und beim gemeinsamen Grillen endete.