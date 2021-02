Zu Ehren der heiligen Agatha

Mit einem von Pater Karl König zelebrierten Festgottesdienst hat die Kirchengemeinde Oggelshausen das Patrozinium der heiligen Agatha begangen. Die heilige Agatha ist die zweite Schutzpatronin der Kirche in Oggelshausen, neben dem heiligen Laurentius. Pater König ging in seiner Predigt auch auf das Leben der Heiligen ein. Eine Schola des Kirchenchors unter Leitung von Gerlinde Rief-Siegle gab dem Gottesdienst den würdigen Rahmen. Am Schluss der Messe segnete Pater König die Kerzen und spendete zunächst allen Kirchenbesuchern und wer wollte auch einzeln den Blasiussegen. Der normalerweise anschließende Dankeschönabend der Kirchengemeinde entfiel aus Pandemiegründen. Foto: Paul Rieger