Die Ortsgruppe Federsee aus Bad Buchau unternimmt am Sonntag, 22. April, eine Ganztageswanderung rund um Burladingen. Die 14 Kilometer lange Strecke führt durch Wälder, Wiesen und Wachholderheiden, zu zwei Ruinen und einem Aussichtsturm. Abfahrt in Fahrtgemeinschaften ist um 10 Uhr am Haus mit Herz in Bad Buchau. Stöcke und gute Schuhe sind unbedingt erforderlich. Wanderführer ist Hans-Jürgen Walser. Schlusseinkehr ist in Ittenhausen.