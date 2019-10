Zu betrunken zum Radfahren

Die Polizei untersagten am Sonntag in der Nacht gegen 1.40 Uhr einem Fahrradfahrer in Bad Buchau die Weiterfahrt. Er war zu betrunken.

Die Beamten des Polizeireviers Riedlingen kontrollierten am Sonntag in der Nacht gegen 1.40 Uhr in der Schussenrieder Straße einen 32-jährigen Fahrradfahrer. Bei der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Anzeichen von Alkoholbeeinflussung feststellen. Der Radfahrer zeigte sich kooperativ. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit für Fahrradfahrer lag. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt.