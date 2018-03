Zeugnisse bronzezeitlicher Baukunst

3000 Jahre lang haben sie verborgen im Federseemoor geschlummert, nun sind sie bei Entwässerungsarbeiten überraschend zutage getreten: Archäologen des Landesamts für Denkmalpflege haben bei Oggelshausen zwei Holzbauteile aus der späten Bronzezeit geborgen. Die Fachleute sind sich einig: Derartige Funde aus dieser Zeit sind sehr selten – und die Objekte sind erstaunlich gut erhalten.

Auf den Instinkt von Kindern ist Verlass. Sie besitzen ein natürliches Gespür, wenn es etwas Aufregendes zu entdecken gibt. Auch um die beiden moorgeschwärzten Holzteile, die das Team des Landesdenkmalamts vor dem Oggelshauser Rathaus ausgebreitet hat, bildet sich sofort eine Traube neugieriger Schüler. Eine vierte Klasse aus Kressbronn, auf Besuch im Schullandheim. Gestern habe die Gruppe das Federseemuseum besucht, berichtet eine der Lehrerinnen. Und nun das: Archäologie live!

Auch Dr. Bodo Dieckmann scheint sich eine solche jugendliche Begeisterung bewahrt zu haben. Der Leiter der Arbeitsstelle für Feuchtboden- und Unterwasserarchäologie Hemmenhofen ist zwar zurückhaltend mit Superlativen: „Ich benutze das Wort ,sensationell’ eigentlich ungern – aber das hier ist schon ein sehr, sehr bewerkenswerter Fund!“

Bemerkenswert für den Laien vor allem das Alter des Fundstücks. 3000 Jahre lang lag die große Eichenplanke im Federseemoor verborgen – und dennoch hat die Zeit kaum Spuren hinterlassen, die feinen Maserungen des Holzes zeichnen sich deutlich ab. Auf diese Weise haben die Fachleute auch das Alter des Objekts bestimmt. Anhand der Jahresringe (Dendrochronologie) und ergänzt durch die Methode der Radiokarbondatierung wurde es auf 1052 vor Christus bestimmt. „Die Erhaltung des Eichenbretts ist aber so gut, dass wir erst gar nicht mit so einem alten Datum gerechnet haben. Die erste Überlegung war, dass es aus dem Mittelalter oder der Neuzeit stammt“, sagt Dendrochronologe Oliver Nelle.

Und noch was nötigt dem Mitarbeiter der Arbeitsstelle Hemmenhofen Respekt ab: „Das war damals schon eine Kunst, das Brett so gleichmäßig zu bearbeiten.“ Wohl eine halbe Woche muss es vor 3000 Jahren gedauert haben, die Holzbohle mit einem bronzezeitlichen Beil so zu bearbeiten, schätzt Dieckmann. Doch warum die Menschen damals diesen Aufwand betrieben haben, weiß auch der Archäologe nicht: „Für uns ist die ursprüngliche Funktion ein Rätsel.“ Dieckmanns Vermutung: Das Bauteil, das zudem zwei quadratische Löcher aufweist, könnte zur Stabilisierung eines Blockhauses gedient haben. „Für den Federsee ist das aber ein gänzlich neues Bauteil“, sagt der Feuchtbodenarchäologe. Vergleichbares sei hier noch nie geborgen worden.

Ebenfalls eine Seltenheit dürfte ein weiteres Fundstück sein: eine knapp 1,5 Meter lange Holzstange. Die Archäologen haben sie klar als Rohform einer Wagenachse identifiziert. Allerdings sei es nicht für Räder bestimmt gewesen, wie sie in Alleshausen oder Seekirch geborgen wurden. „Die sind fast 2000 Jahre älter“, so Dieckmann. Die nun gefundene Achse sei bei Holzwagen eingesetzt worden, bei denen sich die Räder auf der Achse drehen – ein „technologischer Fortschritt“ zu jener Zeit. Zudem gebe es im gesamten Alpenraum nur noch ein weiteres solches Fundstück, betont Dieckmann.

Für eine dendrochronologische Bestimmung ist die Wagenachse indes zu schmal. Da sie aber in derselben Schicht wie das Brett gefunden wurde, dürfte sie in etwa dasselbe Alter haben, so Dr. Richard Vogt, Geologe und Geograph an der Arbeitsstelle Hemmenhofen. Während einer kurzen Überflutungsphase (insgesamt war der Federsee damals auf dem Rückzug) wurden die Holzteile angespült. „Wir haben es also garantiert nicht mit einem Siedlungsplatz an Ort und Stelle zu tun“, so Vogt.

Überflutung ist auch ein ganz aktuelles Problem in Oggelshausen. Die Funde wurden im April während der Anlage eines Entwässerungsgrabens entdeckt. Nun wurde erst mal ein Baustopp über die Hochwasserschutzmaßnahme verhängt – und so sehr ihn die archäologischen Schätze auch mit Stolz erfüllen, betrachtet Bürgermeister Ralf Kriz die Unterbrechung der Arbeiten doch mit Sorge. Voraussichtlich bis August ist das Gelände aber erst einmal in Archäologenhand. Die Funde, die Dieckmann während der Präsentation mit einer Sprühflasche vor dem Verfall schützt, sollen nun konserviert werden – und sind dann bei der großen Landesausstellung 2016 im Federseemuseum zu sehen.