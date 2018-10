Zentrales Ringtreffen zum Jubiläum

Große Ereignisse werfen bei den Gabelzünften Bad Buchau, Dürmentingen, Ertingen und Heudorf ihre Schatten voraus. Diese rüsten sich bereits seit vielen Monaten für das große Jubiläumsringtreffen „50 Jahre VFON“vom 8. bis 10. Februar in Bad Buchau.

Die Narrenzünfte Moorochs aus Bad Buchau und Gloggasäger aus Ertingen sowie die Dürmentinger Dreiviertelsnarren und die Schelmenzunft aus Heudorf sind gemeinsamer Ausrichter dieses Jubiläumsringtreffens der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON). Die Gabelzünfte haben sich darauf verständigt, das komplette Ringtreffen gemeinsam in Bad Buchau auszurichten. Ein Novum innerhalb der Vereinigung und richtungsweisend, um in Zukunft auch kleineren Zünften die Möglichkeit zu geben, sich nach ihren Möglichkeiten an einem Ringtreffen zu beteiligen.

Deswegen stehen das Präsidium der VFON und deren Präsident Reinhard Siegle von Anfang an voll hinter diesem Vorhaben seit der Konvent im Jahre 2015 die Ausrichtung dieses Ringtreffens an die Gabelzünfte vergeben hat.

Die Schirmherrschaft für das Ringtreffen hat der Biberacher Landrat Dr. Heiko Schmid übernommen, liegen doch alle Gemeinden in seinem Landkreis. Unterstützt wird er dabei von den Bürgermeistern der einzelnen Gabelorte.

Dieses Ereignis, das größte in der über 50-jährigen Geschichte der Gabel, wurde auch zum Anlass genommen ein neues Gabellogo zu entwerfen. Mit der Gabel im Mittelpunkt, den namensgebenden Masken der einzelnen Gabelzünfte darüber und dem Logo der VFON kann nun angemessen das Jubiläum beworben werden.

Im Jahr 1969 gründeten die Gabelzünfte und die OHA Bruderschaft die Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON). In dieser haben sich inzwischen 27 Narrenzünfte und -vereine zusammengeschlossen. Als Gründungsmitglieder der Vereinigung sahen sich die Gabelzünfte in der Pflicht, und so wurde von deren Zunftmeistern bereits vor über fünf Jahren die Idee geboren, gemeinsam auch das Jubiläum der VFON auszurichten.

Auftakt für das Jubiläum der VFON ist am Freitagabend der große Gabel-Gugga-Lumpa-Abend, organisiert durch die Dürnauer Xälzbären im Festzelt. Seinen Fortgang findet das Jubiläum am Samstag mit einem Kinder- und Jugendmittag der VFON, dem Narrenbaumstellen durch die OHA-Bruderschaft, einem Jubiläumsgottesdienst und schließlich einem Partyabend im Festzelt mit DJ-Tropicana. Nach dem Zunftmeisterempfang am Sonntagvormittag startet schließlich als Höhepunkt um 13.30 Uhr das große Jubiäumsringtreffen aller 27 Mitgliedszünfte samt etlicher Gastzünfte durch die Straßen von Bad Buchau.

Als zentraler Veranstaltungsort wurde das Festgelände in den Bittelwiesen in Richtung Oggelshausen mit großem Festzelt analog zum Adelindisfest gewählt. Gründe sind die erwartete Besucherzahl und die Vorgaben zur Sicherheit.

Die Arbeitsgruppen, die sich immer aus Vertretern aller Gabelzünfte zusammensetzen, haben bereits ganze Arbeit geleistet und alle großen Hürden gemeistert. Das Programm steht, die notwendigen Verträge sind abgeschlossen und alle wichtigen Anträge sind gestellt. Auch die Bürgermeister der Gabelorte haben von Beginn an die volle Unterstützung durch die einzelnen Gemeinden zugesichert.